El curioso entrenamiento de Carlos Alcaraz con un cono en el ojo para llegar al US Open

Carlos Alcaraz continúa avanzando en la recta final de su recuperación con el objetivo de llegar al US Open en las mejores condiciones posibles. Tras renunciar al Masters 1000 de Cincinnati para no acelerar los plazos marcados por su equipo, el murciano ha sorprendido durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento con un llamativo ejercicio: practicar con un pequeño cono colocado sobre su ojo derecho. Lejos de ser una excentricidad, se trata de una técnica de entrenamiento visual diseñada para mejorar la coordinación, la percepción y la eficiencia de sus movimientos sobre la pista.

La imagen llamó rápidamente la atención, pero detrás del dispositivo existe un fundamento científico cada vez más utilizado en el deporte de élite. Hay que dejar claro que el cono no tapa completamente el ojo dominante de Alcaraz, sino que limita parte de la información visual que recibe. De esta manera, el cerebro se ve obligado a buscar nuevas referencias para interpretar la trayectoria de la pelota, ajustar la posición del cuerpo y preparar el golpeo con mayor precisión.

Un trabajo para reeducar la percepción

En un deporte tan veloz como el tenis, donde el jugador dispone de apenas unas décimas de segundo para reaccionar, cualquier alteración en la percepción visual obliga al sistema nervioso a adaptarse. Por tanto, el objetivo de este entrenamiento no es aprender a jugar con un solo ojo, sino fortalecer la relación entre la vista, el movimiento y la técnica para que, al retirar el obstáculo, la lectura del juego resulte más rápida y natural.

Según explica José Morón, de Punto de Break, Alcaraz es un jugador homogéneo diestro: utiliza la mano derecha para golpear y también tiene el ojo dominante como dominante. Al reducir parcialmente la información que recibe ese ojo, el tenista se ve obligado a apoyarse más en el izquierdo, mejorando aspectos como el equilibrio, la orientación corporal y los pasos de ajuste antes del impacto.

En estos últimos días hemos podido ver a Carlos Alcaraz, probando un método de entrenamiento absolutamente novedoso. En él se le ha podido ver entrenando con un cono en su ojo derecho. ¿Qué posible beneficio puede tener esto? Os cuento 🧵 pic.twitter.com/E6Krkx1QaV — José Morón (@jmgmoron) August 6, 2026

Este tipo de entrenamiento tiene su origen en los trabajos desarrollados por el especialista Paul Dorochenko, que colaboró con figuras como Roger Federer, Carlos Moyá o Sergi Bruguera. Su teoría sostiene que modificar temporalmente las referencias visuales ayuda a perfeccionar movimientos técnicos y a reducir determinadas dependencias durante el juego.

Más allá del componente técnico, el entrenamiento adquiere especial importancia dentro del proceso de recuperación de la lesión de muñeca que mantiene a Carlos Alcaraz alejado de la competición desde abril. El objetivo del equipo del murciano no es únicamente acelerar su regreso, sino hacerlo minimizando el riesgo de una recaída.

Por ello, al mejorar la colocación sobre la pista, la coordinación entre el tren inferior y superior y la eficiencia de los movimientos, parte de la carga que normalmente soporta la muñeca puede distribuirse de una forma más equilibrada por el resto del cuerpo. No se trata de una solución definitiva para la lesión, sino de una herramienta complementaria dentro de un plan de preparación muy específico.

La técnica forma parte del denominado sport vision training, una metodología utilizada desde hace años por especialistas en alto rendimiento. Michelangelo Dell'Edera, director del Instituto Superior de Formación Roberto Lombardi de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, explica que todos los deportistas poseen un ojo dominante, encargado de seguir la pelota, y otro con un papel más táctico, responsable de captar la información periférica del entorno. Entrenar limitando el ojo dominante obliga al organismo a reorganizar automáticamente la coordinación entre la vista y el movimiento.

No se trata, además, de una práctica exclusiva del español. Según Dell'Edera, figuras como Novak Djokovic también trabajan de forma habitual el sistema visual, mientras que Jannik Sinner ha incorporado este tipo de ejercicios en distintos momentos de su evolución deportiva, aunque sin mostrarlos públicamente.

Con el regreso al circuito cada vez más cerca, Alcaraz continúa explorando nuevas herramientas para volver al máximo nivel. Su recuperación se está desarrollando con máxima prudencia y cada entrenamiento busca no solo recuperar sensaciones, sino también construir un tenis más eficiente y sostenible de cara a una carrera que su equipo espera prolongar durante muchos años.