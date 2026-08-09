Exhibición de autoridad de Rafa Jódar en Canadá ante el número 12 del mundo

Rafa Jódar parece no encontrar el límite. Ni el cansancio, ni la acumulación de partidos, ni siquiera los rivales del más alto nivel están frenando la progresión del joven tenista español. El madrileño volvió a ofrecer una exhibición de autoridad en el Masters 1000 de Canadá y se deshizo de Jiri Lehecka, número 12 del mundo, por un contundente 6-3 y 6-3 en apenas una hora y 14 minutos.

El resultado le permite alcanzar por tercera vez consecutiva los cuartos de final de un Masters 1000. Ya lo hizo anteriormente en Madrid y Roma, confirmando una regularidad extraordinaria para un jugador que todavía no ha cumplido los 20 años. La semana pasada, además, Jódar fue finalista en Washington. Y lejos de acusar el desgaste, parece llegar a Canadá con más confianza que nunca.

Third consecutive Masters 1000 quarter-fiinal 👌 Jodar hurries past Lehecka 6-3 6-3 to become the first teen in Montreal last 8 since 2018!#NBO26 pic.twitter.com/qVaaR6Sz70 — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2026

"Estoy súper contento con mi rendimiento. Llevo muchísimos partidos acumulados estas últimas semanas, pero me estoy cuidando muy bien físicamente junto a mi equipo", explicó el español después del encuentro.

Un partido bajo control desde el principio

La lluvia obligó a retrasar el encuentro dos horas y media, pero ni siquiera esa espera alteró los planes de Jódar. Desde los primeros compases dejó claro que había llegado a Montreal dispuesto a mandar.

El madrileño estuvo especialmente sólido con su servicio durante el primer set. Ganó el 100% de los puntos con su primer saque y el 70% con el segundo, sumando 20 de los 23 puntos disputados con su servicio en esa primera manga.

Lehecka consiguió mantener el pulso hasta el octavo juego, cuando Rafa Jódar encontró la oportunidad que necesitaba. Llevó al checo hasta el 'deuce' y dos errores consecutivos, una doble falta y una bola a la red, terminaron concediendo el break al español. Con 5-3, Jódar no perdonó y cerró el primer set con su saque.

El segundo comenzó todavía peor para Lehecka. Jódar rompió en blanco el servicio del checo y puso inmediatamente tierra de por medio. La presión del español era constante y su capacidad para alargar los intercambios terminó desesperando a su rival.

En el séptimo juego llegó otra rotura para el madrileño, que se colocó 5-2. Aunque no pudo cerrar el encuentro con su servicio y cedió un break tras una doble falta, la reacción fue inmediata. Jódar volvió a imponerse al resto en el siguiente juego y terminó el partido sin necesidad de esperar una segunda oportunidad.

Diez errores frente a los 34 de Lehecka

Una de las claves del encuentro estuvo en la consistencia del español. Rafa Jódar cometió únicamente diez errores no forzados, por los 34 de Lehecka. El checo intentó acelerar los puntos, pero en muchas ocasiones se encontró con una respuesta todavía más contundente al otro lado de la pista.

El madrileño volvió a demostrar además una de sus grandes virtudes: el resto. Consiguió cuatro breaks y dispuso de otras tres oportunidades de rotura, ejerciendo una presión constante sobre el saque de su rival.

"Era consciente de que Lehecka es muy peligroso al resto en pista dura. Tenía claro que debía apretar mucho con el segundo saque y creo que he hecho un gran trabajo con el servicio", explicó Jódar.

La victoria tiene todavía más valor teniendo en cuenta el calibre de su rival. Lehecka es un jugador asentado entre los mejores del mundo, con dos títulos en su palmarés y una final de Masters 1000 disputada esta misma temporada en Miami, donde cayó ante Jannik Sinner.

Un ritmo que no parece tener fin

La progresión de Jódar está adquiriendo dimensiones extraordinarias. Desde abril ha alcanzado, como mínimo, los cuartos de final en siete de los últimos ocho torneos que ha disputado, con Wimbledon como única excepción.

En lo que va de temporada suma 46 victorias y 13 derrotas entre todas las competiciones, con un balance de 32-12 en el circuito ATP. Desde Miami, su registro es todavía más impresionante: 32 triunfos por apenas siete derrotas.

Ahora tendrá que enfrentarse a Arthur Fils en los cuartos de final. El francés, número 24 del mundo, derrotó a Cameron Norrie y ya conoce bien a Jódar, pues ambos se enfrentaron la semana pasada en Washington, con victoria para el español.

Jódar, mientras tanto, mantiene el discurso de siempre: partido a partido y sin mirar demasiado lejos. Pero sus resultados empiezan a hablar por él. A punto de cumplir los 20 años, el madrileño ya es uno de los grandes nombres del presente del tenis español y, sobre todo, una amenaza cada vez más seria para cualquiera que se cruce en su camino.