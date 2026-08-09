Sinner hace saltar las alarmas antes del US Open: "No estoy en condiciones de competir"

Jannik Sinner también se pierde Cincinnati. El tenista italiano no estará presente en el séptimo ATP Masters 1000 de la temporada debido a unos problemas que arrastra en la rodilla derecha. Tampoco acudió al sexto Masters 1000 que comenzó el 2 de agosto en Montreal.

"Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que necesito bajarme del ATP Masters 1000 de Cincinnati", señaló Sinner en un comunicado recogido por la ATP. "Mi rodilla derecha me ha dado problemas y, a pesar de que hemos trabajado duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que aún no estoy en condiciones de competir", añadió.

El de San Cándido está decepcionado por no poder acudir a la cita de Ohio que empezó el 13 de agosto, pero apuntó que se centrará en llegar al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que se disputa en Nueva York entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.

"Jannik Sinner se ha retirado del Cincinnati Open debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2024 y con muchas ganas de verte de nuevo el próximo año", escribieron en X desde la cuenta oficial del torneo americano.

Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury. Wishing all the best to our 2024 champion and can't wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026

El italiano compitió en el mes de julio en Wimbledon y levantó el trofeo al vencer en la final a Zverev, lo que supuso el quinto Grand Slam de su carrera. Además, a comienzos de 2026 encadenó los primeros cinco títulos ATP Masters 1000, igualando en Roma a Novak Djokovic como el segundo tenista capaz de completar el Golden Masters en la carrera.

La baja del número uno del mundo se suma a la del español Carlos Alcaraz, quien sigue recuperándose de la lesión en la muñeca derecha que le mantiene apartado de las pistas desde el pasado mes de abril cuando tuvo que retirarse del Conde de Godó.