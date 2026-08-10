Dani Mérida rompe su techo en Montreal: "Sabía que tenía el nivel"

Daniel Mérida consiguió la victoria frente al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-3 y 6-1 para acceder a los cuartos de final del torneo disputado en Montreal, el sexto ATP Masters 1.000 de la temporada. En poco más de una hora el madrileño superó a un rival que venía de vencer a Alexander Zverev.

Con un primer set perfecto, Mérida mantuvo el nivel en el segundo parcial para hacerse con el triunfo por la vía rápida y seguir rompiendo su techo en un torneo de categoría ATP 1.000, donde nunca había llevado hasta la eliminatoria de cuartos.

Mérida tardó muy poco en romper por primera vez el servicio de Griekspoor, en el quinto juego del partido, confirmando su dominio sobre la pista. Cuando Griekspoor sacaba para sobrevivir, 5-3 abajo, Mérida le asestó el segundo 'break', además en blanco.

En el segundo set, ganó los cinco primeros juegos de la manga, incluidas dos roturas y cerró el partido al saque para el 6-3 y 6-1. El madrileño terminó el partido con 16 golpes ganadores y 9 errores no forzados.

"Llegué aquí sin ninguna victorias en pista rápida, pero sabía que tenía el nivel para competir contra esta gente, en este tipo de escenarios", aseguró Mérida en declaraciones a pie de pista.

"𝘚𝘢𝘣í𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘦𝘯í𝘢 𝘦𝘭 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘪𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘰 𝘥𝘦 𝘫𝘶𝘨𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴" 🇪🇸 @Mridatenis1: sin victorias en pista dura antes de Montreal, ya está en cuartos 🔝 📌 https://t.co/oPZuJRGS4e pic.twitter.com/HeLYiF5beq — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 9, 2026

Dani Mérida, que llegó a Montreal como número 63 de la ATP, tiene asegurado el 'Top 40' del mundo en la temporada ya que hace tres semanas logró su primer título en la tierra de Umag (Croacia). Su próximo rival en Montreal será el estadounidense Learner Tien, número 12 del mundo con quien se verá las caras el 11 de agosto, con el horario aún por definir.

Por el otro lado del cuadro en este torneo avanza Rafa Jódar, que se enfrentará en cuartos al francés Arthur Fils en la madrugada del 10 al 11 de agosto. Ambos españoles solo podrían batirse en duelo en una hipotética final.