La Federación Italiana de Tenis pone en duda la lesión de Alcaraz: "Una especie de depresión"

Lo que piensan en Italia. El presidente de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Tenis, Gianni Daniele, concedió una entrevista al medio La Repubblica en la que habló sobre el estado físico de Sinner, ya que el número uno del mundo anunció su retirada de Cincinnati hace apenas unos días. Aunque fue más allá, y se atrevió a opinar sobre la lesión de Carlos Alcaraz.

Para el presidente de la Comisión Médica de la FITP, "no se ha sabido con claridad qué tipo de lesión ha sufrido en la muñeca" el murciano. Después de su retirada en el Conde Godó de Barcelona, sus molestias en la muñeca derecha le han impedido estar presente en los distintos torneos disputados desde abril y, al igual que Sinner, no estará en Cincinnati.

Según Gianni Daniele, "está surgiendo la hipótesis de una debilidad mental: al tener dificultades para recuperar la intensidad de entrenamiento de antes, se le habría instalado en la cabeza una especie de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes", señaló.

Asimismo, aseguró que "las dudas empezarían a ganar terreno en su mente", lo que afirmó que es "una lástima" porque eso también repercute en Jannik Sinner al "no encontrar un rival de enorme clase" al que enfrentarse para luchar por la primera posición del ranking ATP.

La situación de Sinner

Por otro lado, respecto a la ausencia del número uno en Cincinnati, restó importancia al asunto: "Creo que se trata de una elección de precaución, no de un problema serio del que preocuparse", dijo Gianni Daniele en la entrevista.

Y añadió que confía en que estará "perfectamente" para disputar el Abierto de Estados Unidos, aunque fue cauteloso: "En las primeras rondas habrá riesgos, también lo hemos visto en Wimbledon, pero creo que se trata de riesgos calculados".