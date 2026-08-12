Rafa Jódar sueña con un récord que ni Federer, Nadal ni Djokovic pudieron conseguir

Rafa Jódar ya no es una promesa. Tampoco una de esas jóvenes apariciones que irrumpen con fuerza en el circuito para desaparecer unos meses después. El madrileño se ha instalado en la élite del tenis mundial a una velocidad que resulta difícil de explicar. Y su última exhibición en Montreal ha abierto una puerta que puede convertir su extraordinaria temporada en una página inédita en la historia del tenis.

A sus 19 años, Jódar se ha metido por primera vez en las semifinales de un Masters 1000 después de derrotar al francés Arthur Fils (7-6 y 6-3). Es su cuarta semifinal ATP del año, después de las alcanzadas en Marrakech, Barcelona y Washington, y el triunfo le ha disparado hasta el número 11 del ranking ATP. Si levantara el título canadiense podría entrar incluso en el Top 10.

Pero hay algo todavía más grande que aguarda al final del camino: Turín.

A las puertas de un hito histórico

Jódar está peleando por una de las ocho plazas que dan derecho a disputar las Finales ATP, el torneo que reúne cada mes de noviembre a los mejores jugadores de la temporada. Y lo hace en su primer año completo en el circuito ATP. Una circunstancia que, de consumarse su clasificación, le permitiría protagonizar un hito que no alcanzaron ni Roger Federer, ni Rafa Nadal ni Novak Djokovic.

No se trata de ser el jugador más joven en acudir al torneo ni de ganar las Finales ATP a una edad determinada. El récord es otro: clasificarse para el torneo que reúne a los ocho mejores del mundo en el mismo año en el que se disputa por primera vez una temporada completa en el ATP Tour.

Y ahí es donde la figura de Jódar adquiere todavía mayor dimensión. Y es que Federer disputó sus primeras Finales ATP en 2002, después de haberse estrenado como profesional en 1998. Nadal debutó en el torneo en 2005, también después de haber debutado en el circuito ATP en 2002, mientras que Djokovic tuvo que esperar hasta 2007 (empezó como profesional tres años antes). Es decir, ninguno consiguió meterse en la cita de los ocho mejores durante su primera temporada completa en el circuito.

La diferencia es que Jódar está llamando a la puerta cuando todavía tiene 19 años —cumplirá los 20 el próximo 17 de septiembre— y cuando hace apenas un año estaba muy lejos de imaginar un escenario semejante.

La ATP ya advertía a principios de agosto de la dimensión de su desafío. Tras alcanzar la final del torneo de Washington, el español ascendió hasta la undécima posición de la Race to Turin, a sólo 161 puntos del octavo puesto. El organismo internacional destacaba además que el madrileño todavía estaba en la Universidad de Virginia durante las últimas Finales ATP y que ni siquiera había disputado entonces un torneo del circuito profesional.

De estar fuera del Top 600 a mirar a Turín

La transformación de Jódar es sencillamente espectacular. Comenzó 2026 en el puesto 168 del ranking ATP, después de haber pasado el año anterior fuera del Top 600. El pasado mes de abril ganó en Marrakech su primer título ATP, alcanzó los cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma, así como en Roland Garros, y fue acumulando victorias ante jugadores de la primera línea.

En la capital de España, además, consiguió la primera victoria de su carrera ante un Top 10 al derrotar al australiano Alex de Miñaur. Aquel triunfo le permitió colocarse ya entre los veinte primeros de la Race to Turin, una clasificación que entonces parecía más una quimera que un objetivo real.

Sin embargo, ahora la historia es muy diferente. Su presencia en las semifinales de Montreal le ha colocado provisionalmente en el puesto 11 del ranking mundial y le ha permitido seguir recortando distancias con los jugadores que ocupan las posiciones de privilegio. Y todavía quedan muchos puntos en juego antes de que llegue la cita de Turín, que se disputará del 15 al 22 de noviembre.

La clasificación, por tanto, ya no parece una fantasía, sino que es una posibilidad perfectamente real.

El desafío de los grandes

La grandeza del desafío se entiende mejor al mirar hacia atrás. Federer terminó convirtiéndose en el jugador con más participaciones en la historia de las Finales ATP, con 18 clasificaciones. Djokovic y Nadal se quedaron en 17. El suizo ganó seis veces el torneo, mientras que el serbio lo hizo en siete ocasiones —ostenta el récord de títulos— y el balear no ha ganado ninguna vez el torneo de maestros, siendo el único gran título que se le ha resistido en su carrera.

Los tres necesitaron tiempo para conquistar ese territorio, pero Rafa Jódar puede hacerlo a la primera. Eso no significa que ya tenga garantizado un billete para Turín. Ni mucho menos. El madrileño aún debe mantener su extraordinario nivel durante los próximos meses —con el US Open a la vuelta de la esquina— y superar la presión de una Race to Turin cada vez más apretada. Pero su irrupción en Montreal ha vuelto a cambiar el escenario.

Y hay otro detalle que engrandece todavía más su desafío. Si finalmente logra clasificarse, Jódar se convertiría además en uno de los pocos jugadores capaces de pasar de disputar las Next Gen ATP Finals a las Finales ATP en apenas un año. La propia ATP señalaba antes de Montreal que, en ese caso, sería sólo el tercer jugador en conseguirlo, después del griego Stefanos Tsitsipas y el también español Carlos Alcaraz.

Tsitsipas ganó las Next Gen Finals en 2018 y disputó las Finales ATP al año siguiente. Alcaraz hizo lo propio entre 2021 y 2022. Jódar puede seguir ahora ese camino. Pero con una diferencia: su caso puede añadir un capítulo todavía más extraordinario si consigue entrar entre los ocho mejores de la temporada en su primer año completo en el circuito ATP.

De momento, el madrileño sigue jugando, sigue ganando y sigue derribando muros. Y Turín, que hace apenas unos meses parecía un lugar reservado para los mayores, empieza a aparecer en el horizonte de un chico de apenas 19 años.

Ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic pudieron hacerlo en su día, y ahora Jódar tiene la oportunidad de ser el primero en conseguir un hito que ni siquiera ha estado al alcance de las mayores leyendas de la historia del tenis.