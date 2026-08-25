Federer desvela si cumplirá uno de sus sueños: un duelo ante Carlos Alcaraz

Pudimos ver a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz compartir duelos en la pista e incluso ser pareja de dobles en varias ocasiones. Por supuesto también estamos viendo a Carlos medirse y ganarle títulos a Novak Djokovic, sin embargo, hay un duelo que jamás veremos.

El extenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos del 'Grand Slam', aseguró este lunes en Nueva York que le habría encantado enfrentarse a Carlos Alcaraz.

"Tal vez Carlos. Creo que es emocionante. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra él ni tampoco contra Sinner. Solo entrenamos un poco juntos cuando estaban empezando", comentó el tenista suizo sobre el jugador español.

Eso sí, Federer ha confirmado una vez más que no se hará un Serena Williams volviendo a las pistas a su edad: "No, no, no, no, no. En absoluto. Gracias por hacerme la pregunta, porque no estaba seguro de si iba a salir, pero me alegro de que lo hayas hecho para poder aclararlo por si alguien pensaba lo contrario".

Federer está retirado y no piensa darse un última baile por las pistas: No, en absoluto. Estoy demasiado ocupado. Apenas encuentro tiempo para jugar algunas exhibiciones, así que imagínate volver al circuito. Y mi cuerpo está acabado. Me siento bien, pero ahora soy simplemente un aficionado. Disfruto viendo tenis"

El helvético participó este lunes en varios eventos del Abierto de Estados Unidos, en el que volverá este martes a vestirse de corto para jugar una exhibición en la pista central junto a Andre Agassi, Andy Roddick y John McEnroe.