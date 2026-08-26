Federer y Roddick volvieron a jugar en el US Open: así fueron los mejores puntos

El suizo Roger Federer, ganador de veinte torneos del Grand Slam y considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ha vuelto a empuñar la raqueta en la ciudad de los rascacielos. El escenario elegido ha sido la icónica pista Arthur Ashe, el corazón del Abierto de Estados Unidos, recinto que no pisaba desde el año 2019.

Con el pretexto de un evento conmemorativo, el exjugador de 45 años se ha vestido nuevamente de corto para hacer las delicias de los miles de aficionados que abarrotaron las gradas.

Así fue la entrada de Roger:

An icon returns! Roger Federer is back in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/oSOMqiQ0dF — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

El plato fuerte de la jornada ha sido el enfrentamiento individual contra el estadounidense Andy Roddick, uno de sus rivales históricos en el circuito profesional. Ambos disputaron un partido de exhibición a un único set, en el que el helvético acabó imponiéndose con un marcador de 6-3.

Dejaron puntos como este:

Federer. Roddick. One more time 🎾 Watch the full match on the ESPN App and Disney+ pic.twitter.com/K8WDe1VBJp — SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2026

Durante el choque, Federer regaló a los asistentes innumerables detalles de elegancia y clase, destacando una larga serie de golpes ganadores con su característico revés a una mano, los cuales fueron ovacionados con entusiasmo por un público entregado a la figura del cinco veces campeón en Flushing Meadows.

Roddick se lo tomó muy en serio. Solo hay que ver este saque:

Andy Roddick turns 44 in 4 days. This was the very 1st serve of the exhibition vs Federer.. 216 km/h (134 mph) 14 years after retirement and multiple shoulder issues since then… still absolutely elite. Imagine having to face that serve when he was in his prime 😲 pic.twitter.com/gQ8cSoAdjv — thefedexpress (@thefedexpresss) August 26, 2026

Y Roger puso de nuevo en pista ese maravilloso revés que enamoró al mundo del tenis durante tanto tiempo. Poesía a una mano.

"Federer":

Por su partido de exhibición contra Andy Roddick en #USOpen pic.twitter.com/nnm4ue2S8j — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 26, 2026

Tras la conclusión del duelo, el suizo tomó el micrófono para mostrar su agradecimiento. "Es bonito compartir este momento en pista con Roddick (...) . Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", afirmó con la serenidad que siempre le ha caracterizado. Sus palabras reflejaron el profundo respeto que mantiene por el deporte y por los contrincantes que marcaron su extensa carrera profesional.