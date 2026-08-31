La imagen que nadie quería ver: Djokovic llorando, vomitando y eliminado del US Open

En el primer partido y con las peores sensaciones posibles. El serbio Novak Djokovic perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Mariano Navone, llegando incluso a vomitar en mitad del encuentro.

Esta fue la imagen:

Djokovic vomitando y totalmente colapsado en su partido ante Navone, y aun así se puso 2-1…. Se viene el fin. pic.twitter.com/G3DrmPMohs — Christian (@SoyChristian) August 31, 2026

Después, en rueda de prensa, Novak dio sus explicaciones: "Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido".

Aquí es dónde los hombres lloran… Duele ver a Djokovic así 💔 pic.twitter.com/SSW1sKQA2f — Palafox | Apuestas (@DiasPerfectos) August 31, 2026

El tenista serbio reconoce que su cuerpo incluso colapsa tras los partidos: "Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo".

Novak Djokovic nunca había perdido en la primera ronda en sus 19 Abiertos de Estados Unidos. "Sí, es un buen récord, otro más. Pero, sí, la verdad es que no estoy pensando demasiado en ello. Por supuesto, he estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero el presente es el presente. Acabo de salir de la pista y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo", admitió.

Eso sí, Nole no quiere hablar aún de retirada: "Ahora mismo no estoy profundizando tanto. Simplemente estoy tratando de afrontar realmente lo que está pasando y ver hasta dónde puedo llegar así".