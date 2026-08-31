Vuelve el mejor Alcaraz: victoria en tres sets ante Safiullin para arrancar el US Open

Carlos Alcaraz ha vuelto. Y lo ha hecho de la mejor manera posible. El tenista español regresó este lunes a la competición individual en el US Open después de 139 días alejado de las pistas y dejó claro desde su estreno que mantiene intactas sus ambiciones en Nueva York.

El murciano superó al ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4, en un partido sólido y convincente que le permite avanzar a la segunda ronda y presentar su candidatura para defender la corona conquistada en la edición anterior.

Después de casi cinco meses de ausencia por sus problemas en la muñeca derecha, las dudas sobre el estado físico y competitivo de Alcaraz estaban presentes antes del encuentro. Sin embargo, el número tres del mundo tardó poco en despejarlas.

Su derecha, uno de los golpes que mejor define su tenis, volvió a funcionar con fluidez. Su movilidad, su agresividad desde el fondo de la pista y su capacidad para sorprender en la red completaron una actuación que dejó buenas sensaciones en el Arthur Ashe.

👏🏼 𝐋𝐞𝐯𝐚́𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐚𝐬𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐩𝐥𝐚𝐮𝐝𝐚𝐧. Carlitos Alcaraz reparte show en Nueva York. #USOpen #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/BnZqle9an8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 31, 2026

Un regreso esperado

Nueva York es una ciudad especial para Alcaraz. Allí conquistó el primer título de Grand Slam de su carrera en 2022 y volvió a reinar en 2025. Por eso, su regreso al US Open estaba marcado en rojo después de un largo periodo de recuperación.

El español no competía en individuales desde hacía 139 días debido a la lesión sufrida en su muñeca derecha. Durante este tiempo, el objetivo ha sido recuperar las mejores sensaciones y volver a competir sin limitaciones. La respuesta en su primer partido no pudo ser más positiva.

🦾 Con mano de 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐫𝐨. El derechazo de Carlos Alcaraz para seguir dominando el partido. #LaPistaDelTenis #USOpen pic.twitter.com/FBaXN7oFGw — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 31, 2026

Alcaraz comenzó el encuentro con cierta cautela, consciente de que enfrente tenía a un rival peligroso. Safiullin incluso dispuso de las primeras oportunidades de rotura, pero no logró aprovecharlas.

El ruso dejó escapar dos opciones importantes y el murciano comenzó a crecer con el paso de los juegos.

El momento decisivo del primer set llegó en el séptimo juego. Alcaraz conectó una derecha ganadora que le permitió conseguir el primer break del partido.

Fue una imagen significativa. El español celebró el punto mirando hacia su banquillo, consciente de la importancia de recuperar la confianza en uno de sus golpes más determinantes. A partir de ahí, el murciano tomó el control del encuentro y cerró la primera manga por 6-4.

La derecha de Alcaraz volvió a convertirse en una referencia durante todo el partido. La fluidez en el golpeo confirmó que los problemas físicos parecen haber quedado atrás y que el español vuelve a sentirse cómodo sobre la pista.

Safiullin, por su parte, también compitió con intensidad. El ruso salió dispuesto a aprovechar cualquier duda de su rival y tuvo sus momentos.

El amago de reacción del ruso

El segundo set comenzó con una reacción de Safiullin. El jugador ruso consiguió ponerse con una ventaja de 2-0 y llegó a disponer de una oportunidad para ampliar todavía más la diferencia. Pero Alcaraz no perdió la calma.

El murciano fue recuperando terreno, elevó su nivel y aprovechó los errores no forzados de su libertad. Safiullin buscó constantemente golpes de gran potencia, aunque su irregularidad terminó castigándole en los momentos clave.

Con la maquinaria de nuevo en marcha, Alcaraz recuperó el break y volvió a imponer su ritmo. El español terminó llevándose también la segunda manga por 6-4, acercándose definitivamente a la victoria.

La organización cerró el techo retráctil de la pista Arthur Ashe ante la amenaza de lluvia, pero nada alteró la concentración del tenista de El Palmar.

Espectáculo en la red

Si algo caracteriza a Carlos Alcaraz, además de su potencia desde el fondo de la pista, es su capacidad para ofrecer espectáculo.

Ante Safiullin volvió a demostrarlo con un notable recital de voleas. El español ganó 19 de las 24 que intentó, provocando la reacción de los miles de aficionados presentes en la pista central.

Su juego en la red fue una de las grandes armas del partido y confirmó que su regreso no está basado únicamente en la recuperación física, sino también en la confianza para ejecutar los golpes más difíciles.

Con dos sets de ventaja, Alcaraz mantuvo el nivel en la tercera manga y no permitió que el ruso encontrara una vía para volver al encuentro. Finalmente, tras poco más de dos horas de partido, el murciano selló su victoria con otro 6-4.

El triunfo permite a Alcaraz avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentará al portugués Jaime Faria, número 72 del ranking ATP.

El español continúa así una impresionante regularidad en los torneos de Grand Slam. Desde su debut en los majors, nunca ha fallado en su estreno y ya acumula 21 presencias consecutivas en segunda ronda.

Alcaraz está ahora a seis victorias de conquistar su octavo título de Grand Slam. Además, defender el título en Nueva York supondría romper una larga racha, ya que desde Roger Federer, en 2008, ningún jugador ha conseguido repetir corona en el US Open.