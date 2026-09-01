Tsitsipas habla claro sobre el positivo por cocaína de Kyrgios: "No lo voy a encubrir cuando sé la verdad"

El mundo del tenis sigue revolucionado tras el positivo de Nick Kyrgios por cocaína en Mallorca. El último en manifestar su opinión ha sido el griego Stefanos Tsitsipas.

"Para ser sincero, era algo que cabía esperar... Aunque me sorprende que haya tardado tanto en conocerse", reconoció el jugador griego sobre el australiano, que podría enfrentarse a una suspensión de cuatro años.

Tsitsipas, que habló sobre el 'caso Kyrgios' tras ganar a Arthur Fils en la primera ronda del US Open, confesó que "para ser totalmente sincero, yo ya estaba al tanto de esto antes del anuncio. Yo mismo lo sabía".

"¿Qué puedo decirte? Simplemente te diré la verdad. Sabía todo esto antes de que se hiciera ningún anuncio y, cuando lo vi en las redes sociales, pensé: 'Aquí vamos'. Para ser sincero, me lo esperaba", insistió.

Tsitsipas, que llamó "acosador" a Kyrgios tras un intenso y polémico partido en Wimbledon en 2022 —en el que el griego le lanzó un par de pelotazos al australiano—, asegura que era conocedor de los malos hábitos de Kyrgios: "Sabía que eran cosas que ocurrían fuera de las pistas de tenis. Eso te lo aseguro".

"No voy a intentar encubrir a alguien cuando conozco la verdad. Me considero una persona amable con todo el mundo, pero se trataba de comportamientos de los que tuve noticia personalmente en el circuito; escuché a otras personas de ese mismo entorno decirme cosas por el estilo", dijo el tenista heleno.