El árbitro para un partido del US Open por el circo de unos influencers

Es sin duda el Grand Slam con más ruido y con más faltas de respeto de los cuatro majors. El US Open es de sobra conocido por ser uno de los mejores torneos del mundo, con un ambiente eléctrico y vibrante, pero también con unos altos niveles de show y excentricidades. La última la ha protagonizado un grupo de influencers.

Un árbitro del US Open tuvo que pasar a la acción en pleno partido cuando este grupo organizó una sesión de fotos y vídeos improvisada entre puntos. El partido correspondía a la primera ronda de la cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka.

Este fue el momento:

This was one of the cringiest things I've ever seen live. The US Open used to be an actual tennis tournament https://t.co/1kAYND6VOe pic.twitter.com/c1jbi4lUlQ — Danny Singer (@michiganboy310) September 2, 2026

"Chicos, por favor, en el palco que está detrás de mí, gracias, chicos, por favor, tomen asiento", comentó el colegiado para llamarles la atención y que el silencio, al menos algo de él, se pudiese mantener.

Naomi Osaka incluso tuvo que esperar hasta que el juez de silla puso orden para volver al partido que se celebraba en la pista central, es decir, en el estadio Arthur Ashe. Eso sí, eso no distrajo a la jugadora nipona que se impuso a Anastasia Zakharova por un doble 7-6.