Jódar se despide del US Open mientras Alcaraz sigue adelante tras una remontada

Rafa Jódar pone punto final a su participación en el Abierto de Estados Unidos. El madrileño cayó eliminado en la primera ronda ante el chino Yunchaokete Bu por 6-2, 6-1 y 6-1 en una hora y 48 minutos de un partido con interrupción incluida por la lluvia.

Jódar no tuvo un buen inicio en el primer set del cuarto y último Grand Slam de la temporada, con un bajo porcentaje de primeros saques, encajó pronto un break y Bu no desaprovechó la oportunidad para tomar gran ventaja (4-1) y terminar llevándose el primer set.

En el comienzo del segundo set, el tenista madrileño volvió a ceder otra rotura y continuó nadando a contracorriente. Bu, en el puesto 124 del ranking ATP, estaba muy acertado y, al saque, especialmente sólido. No tuvo que lidiar con ninguna pelota de break ni en el primer ni en el segundo parcial. De nuevo se anotó el set tras conseguir ponerse 4-1.

En el tercer set, el tenista chino siguió rindiendo con nivel y cerró el encuentro con 6-1. Durante este parcial el juez de silla paró el encuentro durante minutos a consecuencia de unas gotas de lluvia que cayeron sobre la pista dura del recinto de Flushing Meadows. Bu tenía una ventaja de 4-1 y, aunque Jódar volvió con un ace, no pudo hacer nada más. Con servicio propio, el chino ató la primera victoria de su vida en un torneo de Grand Slam.

Posteriormente, Rafa Jódar analizó el encuentro: "Jugó mejor que yo, y esa es la razón por la que ganó hoy". El tenista aceptó el tropiezo como base de su éxito futuro: "Soy nuevo en el tour. Solo intento aprender de esto para que no vuelva a pasar. La primera vez le puede pasar a cualquiera. Somos humanos. La segunda vez podría ser malo si no he aprendido de esta".

Persiguiendo la cima del tenis

Después de derrotar a Roman Safiullin en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz tenía por delante a Jaime Faria y no falló a pesar de perder el primer set 4-6. El español reaccionó y se anotó los siguientes sets con 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 40 minutos. Con celebración de arquero incluida, encadenó 16 triunfos en los majors y su próximo rival será el chino Yibing Wu.

Jaime y Sergio han sido convocados a la celebración del 2026 🤩 pic.twitter.com/4mAlaAQq6J — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Un festejo cargado de sentimiento ya que iba dirigido a sus dos hermanos pequeños, Jaime y Sergio, que se encontraban en la grada y pidieron a Alcaraz ese favor: "Mis dos hermanos pequeños están aquí y me pidieron que lanzara una flecha. Así que ha sido un momento para ellos", explicó.

Por otro lado, Jaume Munar se despidió del US Open después de caer en segunda ronda ante Arthur Rinderknech por 7-6(4), 6-2 y 7-5 en tres horas y seis minutos. Al contrario que él, Dani Mérida continúa con paso firme tras vencer por 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4 a Andrey Rublev en dos horas y 46 minutos.