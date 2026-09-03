La nueva celebración de Carlos Alcaraz: el arquero de la Odisea de Nolan

El tenista español Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el US Open, aunque no con todas las facilidades del mundo, algo lógico si tenemos en cuenta todos los meses donde no ha podido competir. Alcaraz retorna a un lugar donde fue campeón y quiere que su odisea fuera de la pista acabe con un final feliz.

Ojo a esta celebración con su hermano tras ganar su último partido:

🏹 Son los hermanos '𝑶𝒅𝒊𝒔𝒆𝒐' Alcaraz. La 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 de Carlos con sus hermanos pequeños tras ganar a Faria en 2ª Ronda del #USOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/lbkdfnwKiT — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 3, 2026

Este arquero español, que recuerda a la escena de la película de Nolan donde Odiseo vuelve a casa para empuñar su arco y demostrar que el rey ha regresado, parece un claro guiño a la película del verano.

"La competición es un mundo totalmente diferente a los entrenamientos. En el brazo siento mucha libertad. No pienso en el riesgo en los entrenamientos o en los partidos. Tengo que sentirme normal, como si estuviera golpeando antes de la lesión. Siento que estoy muy bien. No hay razón para tener miedo. Estoy golpeando normal", afirmó el tenista murciano en la rueda de prensa posterior a su victoria en segunda ronda del US Open ante el portugués Jaime Faria.

Alcaraz confesó que jugar un partido a cuatro sets fue "muy bueno" para él. "Probé todo físicamente, probé mi cuerpo, cómo me siento y cómo me voy a sentir después del partido. Estoy contento de haber podido jugar buen tenis durante los cuatro sets", añadió.

Está claro que si Carlos Alcaraz gana el US Open, el rey habrá vuelto a casa por todo lo alto.