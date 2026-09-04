Alcaraz avanza en el US Open y se cita con Tommy Paul en octavos

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open después de imponerse al chino Yibing Wu por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos. El murciano, número 3 del mundo, supera así la primera semana del último Grand Slam del año y continúa avanzando en su puesta a punto tras permanecer 139 días alejado de la competición oficial por una lesión de muñeca.

Roman Safiullin, Jaime Faria y ahora Wu han servido al español para recuperar ritmo competitivo. Alcaraz ha cedido únicamente un set en sus tres primeros partidos y mantiene la sensación de poder golpear la pelota con libertad pese a jugar con una malla protectora en su brazo derecho.

El murciano mantuvo una de sus costumbres habituales y comenzó el partido al resto. El planteamiento le dio resultado desde el primer momento, ya que consiguió el break de entrada ante Wu.

El tenista chino, número 113 del mundo, reaccionó. Durante algunos momentos mostró un nivel que recordó al de sus mejores actuaciones, pero Alcaraz terminó imponiendo su juego y cerró el primer parcial por 6-3.

El segundo set siguió un guion parecido. El español tomó ventaja de 2-0, aunque Wu volvió a reaccionar hasta colocar el marcador en 3-3 y disponer incluso de una pelota de rotura.

Carlos Alcaraz takes a two sets to love lead on Wu! pic.twitter.com/hbeZU657P1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Alcaraz supera sus momentos de irregularidad

Alcaraz tuvo algunos problemas con su segundo servicio, con solo un 30 por ciento de puntos ganados con ese golpe en determinados momentos del encuentro. Las dobles faltas tampoco ayudaron al español.

A ello se sumaron 11 errores no forzados de derecha, una estadística que incomodó especialmente al murciano. Pese a esos momentos de irregularidad, consiguió recuperar el control del partido y evitó que Wu prolongara su resistencia.

El tercer set fue muy diferente. Alcaraz aceleró y el chino no pudo mantener el nivel mostrado en los parciales anteriores. El español se impuso por 6-1 y selló su clasificación para los octavos de final.

Playing into form 🔥 With an ace, Carlos Alcaraz defeats Wu 6-3, 6-4, 6-1 to reach the second week in New York! pic.twitter.com/sZqYuGiOfP — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Tommy Paul, siguiente rival

El próximo adversario de Alcaraz será el estadounidense Tommy Paul, número 21 del mundo, que derrotó este viernes al kazajo Alexander Bublik, número 16, en cinco sets.

Su objetivo inmediato será alcanzar los cuartos de final del torneo neoyorquino. Alcaraz también continúa ampliando sus registros en los torneos del Grand Slam. Con esta victoria, mejora su balance en los grandes del denominado Big Three, con 94 partidos ganados y 13 perdidos.

El murciano no pierde un partido de Grand Slam desde la final de Wimbledon de 2025, cuando cayó ante Jannik Sinner. Ahora tendrá que superar a Tommy Paul para prolongar esa racha y seguir avanzando en Nueva York.