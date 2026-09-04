El tenis no da crédito ante la ridícula sanción a Kyrgios por consumir cocaína

Nick Kyrgios podrá volver a jugar al tenis desde ya. El tenista australiano había sido suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) después de que un control antidopaje detectara benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra tomada durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.
Pues bien, consumir cocaína y que te pillen tendrá una sanción de chiste para el circense Kyrgios, como bien han confirmado las autoridades tenísticas.
"Bajo las reglas de la AMA, la suspensión por una infracción de este tipo es de tres meses, que podrían ser reducidos a uno si el tenista se somete a un programa de tratamiento aprobado por la ITIA", dice la norma. Por supuesto, Kyrgios ha aceptado someterse a ese programa de tratamiento aprobado por la ITIA y así reducir la sanción a solo 30 días.
La ITIA también habla de un "contexto social" y no deportivo: "Durante la entrevista con los investigadores de la ITIA, Kyrgios explicó que el uso de cocaína ocurrió en un contexto social durante una noche antes de que tuviera que jugar en Mallorca".
El mundo del tenis no da crédito ante otra sanción lamentable.