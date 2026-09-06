Exhibición de Alcaraz ante Tommy Paul para plantarse en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz sigue avanzando con paso firme en el US Open. El vigente campeón del torneo derrotó este domingo al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 y se clasificó para los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas. El murciano, que necesitó 2 horas y 21 minutos para cerrar el partido, volvió a ofrecer una versión sólida y efectiva, muy parecida a la que le ha convertido en uno de los grandes dominadores del tenis mundial.

Alcaraz llegó a Nueva York después de cuatro meses alejado de las pistas por una lesión en la muñeca que le obligó a perderse Roland Garros y Wimbledon. Sin apenas rodaje competitivo, el español se presentó directamente en un Grand Slam y, lejos de mostrar dudas, ya está entre los ocho mejores del torneo.

Alcaraz encuentra siempre la solución

Tommy Paul, número 20 del mundo y un rival que en los primeros años de la carrera de Alcaraz llegó a ponerle en serios aprietos, comenzó dispuesto a plantar cara. El estadounidense arrancó con intensidad y buscó variar el ritmo para evitar que el murciano pudiera imponer sus intercambios desde el fondo.

Alcaraz, sin embargo, esperó su oportunidad. Con el marcador igualado a 4-4 en el primer set, encontró la grieta en el servicio de Paul y aprovechó su segunda bola de break para ponerse por delante. Después, cerró la manga por 6-4.

Fue un golpe importante para el estadounidense, que perdió buena parte de la confianza que había mostrado en el inicio. Alcaraz olió la sangre y aceleró. Encadenó dos roturas para situarse 4-1 en el segundo set y, aunque Paul logró recuperar uno de los breaks y llegó a salvar hasta seis bolas de rotura en un mismo juego, el español mantuvo el control para apuntarse el parcial por 6-3. El partido empezaba a tomar el camino que más convenía al defensor del título.

Cuando tú vas... Alcaraz vuelve de allí. 𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒋𝒐𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒏𝒐𝒔 para poner en pie la Arthur Ashe. #USOpen #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/AFutrbUXWw — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Un tercer set sin sobresaltos

Alcaraz no permitió ninguna reacción en el tercer parcial. Rompió el saque de Paul en el tercer juego y, a partir de ahí, administró la ventaja con enorme madurez. El estadounidense intentó agarrarse al apoyo de una Arthur Ashe entregada a su jugador, pero nunca encontró la fórmula para poner realmente en peligro al español.

La diferencia estuvo también en la capacidad de Alcaraz para elegir en cada momento el golpe adecuado. Atacó con su derecha cuando tuvo que hacerlo, buscó la red cuando la situación lo pedía y obligó a Paul a jugar al límite. El estadounidense terminó acumulando errores mientras Alcaraz mantenía una precisión y una regularidad impropias de un jugador que acaba de regresar de una lesión. Con otro 6-4, el murciano selló su pase a los cuartos de final.

Un gigante que vuelve a sentirse cómodo

La victoria amplía todavía más el dominio de Alcaraz ante Paul. El estadounidense le ganó en Toronto en 2023 y estuvo cerca de repetirlo poco después en Cincinnati, pero desde entonces el español ha ganado todos sus enfrentamientos. El balance entre ambos queda ahora en 7-2 para Alcaraz.

Además, el murciano mantiene su condición de especialista ante los jugadores estadounidenses en los Grand Slam: sigue invicto frente a ellos en este tipo de torneos.

El triunfo también prolonga su espectacular racha en los grandes. Alcaraz suma ya 18 victorias consecutivas en Grand Slam, una cifra que le coloca entre las mejores rachas de la Era Open. En Nueva York, además, alcanza por quinta vez los cuartos de final.

Shelton o Tsitsipas, próximo desafío

El siguiente obstáculo saldrá del partido entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas. El estadounidense llega con el impulso de haber conquistado recientemente el Masters 1000 de Montreal, mientras que el griego busca recuperar el protagonismo que tuvo en los mejores momentos de su carrera.

El duelo tiene, además, un ingrediente histórico. Tsitsipas es uno de los últimos grandes representantes del revés a una mano y mantiene viva una tradición que se remonta a los primeros años del tenis de Grand Slam.

Alcaraz espera rival mientras sigue recuperando sensaciones. Después de cuatro meses parado, el español ya está en cuartos de final y lo ha hecho sin ceder un set. La lesión parece cada vez más lejos y el vigente campeón vuelve a lanzar un mensaje claro en Nueva York: si quiere repetir título, tendrá que ser difícil sacarle de la pista.