La confesión de Sabalenka a Alcaraz: "Estoy celosa"

La buena relación entre Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz es algo ya conocido y cada vez que coinciden se nota esa sintonía. Esta vez ha sido en los entrenamientos del Abierto de Estados Unidos, cuando la bielorrusa se encontraba en la pista anexa a la que acababa de entrar Alcaraz.

El murciano se estaba preparando para comenzar su actividad cuando saludó a Sabalenka con una sonrisa y el pulgar en alto. La tenista descansaba en un banco de la pista y se dirigió a Alcaraz: "Estoy celosa, yo no tengo tanto pelo. ¡Qué injusto!", lo que provocó las risas de los espectadores.

El español le comentó entre risas que ahora necesitaba un peine para arreglarse el pelo, a lo que ella contestó: "Ah, yo tengo uno". Aunque eso no es lo peor que lleva Alcaraz, según confesó: "Necesito más tiempo para hacerlo. Frente a un espejo, tomándome mi tiempo. No estoy acostumbrado". La número uno del mundo le preguntó que si eso era un fastidio y no dudó: "Exacto", respondió el tenista.

Tú y todos estamos celosos @SabalenkaA 😂 pic.twitter.com/znAhmFxosA — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Después de cuatro meses retirado de las pistas debido a su lesión de muñeca, Alcaraz ha aparecido no solo con el pelo más largo, sino que también ha cambiado su outfit, optando por una camiseta sin mangas y un color de ropa marrón neutro. Ese cambio de look en la vestimenta fue lo que llamó la atención de la extenista Eugenie Bouchard: "Te quiero Carlos, pero tenemos que guardar el pezón", dijo la canadiense en la red social X.

Tras sus dos primeros partidos, el del Palmar disputó el encuentro ante el chino Wu con una camiseta blanca debajo de la elástica sin mangas: "Creo que enseñé demasiado los pezones. Sentí que los podía esconder durante al menos un mes, un mes y medio... Ojalá no vuelvan a salir", reconoció Alcaraz con un gesto sonriente al término del encuentro.