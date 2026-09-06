Una imparable Sabalenka alcanza los cuartos en Nueva York con su 17ª victoria seguida

Aryna Sabalenka despejó las dudas con una nueva demostración de carácter en Nueva York. La número uno del mundo derrotó este domingo a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-3 y se convirtió en la primera tenista clasificada para los cuartos de final del US Open 2026. La bielorrusa, campeona en las dos últimas ediciones, mantiene además una impresionante racha de 17 victorias consecutivas en el torneo.

Sabalenka necesitó una hora y 14 minutos para superar a Townsend, número 96 del ranking WTA, en una pista Arthur Ashe entregada a la jugadora local. El ambiente no intimidó a la vigente campeona, que volvió a exhibir su enorme capacidad competitiva para resolver un partido más complicado de lo que refleja el marcador.

Siete breaks para dominar a Townsend

El primer set comenzó con un intercambio frenético de roturas, con cinco breaks consecutivos. Sabalenka consiguió finalmente imponer su potencia y cerrar el parcial por 6-4, aunque Townsend, especialista en dobles y capaz de variar constantemente el juego, consiguió incomodarla durante buena parte del encuentro.

La estadounidense volvió a tomar ventaja en el segundo set y llegó a colocarse 3-1 arriba. Fue entonces cuando apareció la mejor versión de Sabalenka. La bielorrusa se liberó de cualquier cálculo, aceleró sus golpes y encadenó cinco juegos consecutivos para darle la vuelta al parcial y cerrar el partido por 6-3.

Una de las claves estuvo en su rendimiento al resto: Sabalenka consiguió siete roturas de servicio, una cifra que terminó inclinando definitivamente la balanza.

En busca del hat-trick

La victoria permite a Sabalenka seguir soñando con una hazaña que no consigue ninguna tenista desde Serena Williams: ganar tres ediciones consecutivas del US Open. La bielorrusa ya levantó el trofeo en 2024 y 2025 y mantiene intacto su objetivo de completar el hat-trick en Nueva York.

Además, Sabalenka ha alcanzado los cuartos de final en 15 de los últimos 16 Grand Slam disputados, una regularidad que explica su dominio en la cima del tenis mundial. La jugadora de 28 años conserva de momento el número uno, aunque Elena Rybakina amenaza su reinado.

Las cuentas son claras: para terminar el torneo como líder del ranking WTA, Sabalenka necesita conquistar el título y que Rybakina caiga antes de las semifinales. La bielorrusa, sin embargo, parece tener la mirada puesta en un objetivo más ambicioso: levantar por tercera vez consecutiva el trofeo de Flushing Meadows.

Su próximo obstáculo saldrá del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova. Sabalenka domina sus precedentes: ha ganado los cinco partidos que ha disputado contra Kostyuk y los dos enfrentamientos ante Noskova.

Por ahora, la campeona avanza sin ceder un solo set. Las dudas con las que llegó a Nueva York parecen cada vez más lejanas y Sabalenka vuelve a presentar su candidatura con argumentos sólidos: 17 victorias seguidas en el US Open, dos títulos consecutivos y una ambición intacta por hacer historia.