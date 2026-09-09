El despiste de Ben Shelton con su novia tras ganar a Alcaraz

Ben Shelton accedió a la semifinal del US Open después de derrotar a Carlos Alcaraz en un partido épico que duró cuatro horas y media: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7). En la entrevista posterior al encuentro, el estadounidense quiso dar las gracias a todos aquellos que le habían estado apoyando durante el encuentro, pero se olvidó de una persona, su novia Trinity Rodman, presente en la grada.

"Para mí lo importante siempre es la gente que está entre el público, ya sean mis entrenadores y mi equipo por allí, toda mi familia y mis amigos por aquí, o la ciudad de Nueva York, que ha estado presente esta noche hasta las 3 de la madrugada. Con la esperanza de que EEUU lo consiguiera hasta el último momento. Eso es lo que me ha dado fuerzas y lo que me ha permitido conseguir esta victoria esta noche", dijo en un primer momento.

Pero, al entrar más en detalle, fue cuando tuvo el olvido y señaló: "Solo espero que mi mejor amigo y mi hermana, que están ahí, no tengan que trabajar hasta las seis de la mañana, dentro de tres horas. Sería increíble que sus jefes les dieran el día libre hoy, pero...", dijo mirando hacia la grada. Lugar en el que se encontraba también su novia, que no daba crédito a que Shelton no hubiese hecho ninguna mención respecto a ella.

Trinity Rodman was PISSED Ben Shelton didn't mention her after the match 😭 Shelton: "I'm just hoping my best friend and sister over there don't have to be at work at 6 AM in 3 hours..." Trinity Rodman: "What about me??" pic.twitter.com/wzXN2ClnoB — BrickCenter (@BrickCenter_) September 9, 2026

La futbolista mejor pagada del mundo e hija del mito de la NBA Dennis Rodman hizo gestos de no entender lo que estaba pasando y se preguntó con media sonrisa: "¿Y yo qué?", a lo que el amigo del estadounidense respondió lanzándole un pequeño codazo entre risas. La relación entre la delantera y el tenista se hizo pública en marzo de 2025 con una imagen compartida en las redes sociales.