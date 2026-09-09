Shelton destrona a Alcaraz en los cuartos del US Open tras casi cinco horas de batalla

Carlos Alcaraz no podrá defender su corona en Nueva York. El tenista murciano cayó ante el estadounidense Ben Shelton en unos cuartos de final de infarto que se resolvieron en el súper tie-break del quinto set, después de 4 horas y 28 minutos de batalla. El marcador final, 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7), refleja la igualdad de un encuentro que terminó a las 3:34 de la madrugada, convirtiéndose en el partido más tardío de la historia del US Open.

La Arthur Ashe volvió a vivir una noche de esas que quedan en la memoria. El partido comenzó a las 23:00 horas del martes, después de que el duelo de cuartos entre Jessica Pegula y Emma Navarro se alargara durante 2 horas y 20 minutos. Pese a la hora, la grada permaneció llena para presenciar el regreso de Carlos Alcaraz a la competición y un duelo de máxima intensidad ante uno de los grandes jugadores de la nueva generación estadounidense.

Un misil para terminar.

𝐁𝐞𝐧 se cuela en semifinales. 🙏 Gracias 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐫𝐚𝐳 y 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐭𝐨𝐧 por regalarnos uno de los mejores partidos que se recuerdan en el #USOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/03knCdSuXH — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

Ben Shelton comenzó apoyándose en su principal arma: el servicio. El norteamericano llegó a alcanzar los 234 kilómetros por hora y puso bajo presión constante al español. Sin embargo, Carlos Alcaraz resistió y dio primero. Un break en el undécimo juego le permitió colocarse por delante y sacar para cerrar el primer set. El estadounidense reaccionó en el desempate, pero el murciano mostró mayor temple y se llevó la manga.

El partido parecía encaminarse entonces hacia Alcaraz, pero Ben Shelton cambió completamente el escenario. El estadounidense logró dos roturas en el segundo set y encadenó ocho juegos consecutivos para ponerse por delante. Al español le pesaban los meses de inactividad. Los 139 días sin competir, después de su lesión en la muñeca derecha, se hicieron notar especialmente en los intercambios y en la precisión de sus golpes.

Carlos Alcaraz acumuló errores no forzados y tampoco encontró la contundencia habitual con su segundo servicio. Ben Shelton aprovechó cada oportunidad y se adjudicó también el tercer set. El estadounidense parecía tener el partido controlado, pero el campeón no estaba dispuesto a entregar su corona sin luchar.

Alcaraz se agarra al partido cuando todo parecía perdido

Alcaraaaaaaaaaaaaaaz.

¡𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞́ 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐞! 🤯 Lo que estamos viviendo entre Ben Shelton y Carlos pasará a la historia del #USOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/nPpBOMKUUc — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

El murciano recuperó su mejor versión en el cuarto set. Con el cansancio haciendo mella y una Arthur Ashe completamente entregada al jugador local, Carlos Alcaraz volvió a encontrar profundidad y agresividad en sus golpes. Rompió el servicio de Ben Shelton y llevó el partido al quinto set, obligando al estadounidense a afrontar de nuevo una situación de máxima presión.

La última manga fue un ejercicio de resistencia. Los dos jugadores intercambiaron golpes de enorme intensidad mientras las gradas comenzaron a rugir con el tradicional "USA, USA". Ben Shelton llegó a disponer de una ventaja que parecía definitiva, pero Carlos Alcaraz se negó a rendirse. El español salvó situaciones comprometidas y consiguió forzar el desempate final cuando su lenguaje corporal ya reflejaba claramente el desgaste acumulado.

El súper tie-break fue un auténtico cara o cruz. Ben Shelton asumió la responsabilidad con su saque y Carlos Alcaraz trató de mantenerse a flote con el resto de fuerzas que le quedaban. El estadounidense consiguió finalmente imponerse por 10-7 y cerró una victoria histórica ante el vigente campeón.

"Ha sido un honor compartir la pista con Carlos", reconoció Ben Shelton después del encuentro. Con 23 años y como número nueve del mundo, el estadounidense firmó una de las victorias más importantes de su carrera y se ganó el billete para las semifinales.

Un finalista de casa

La victoria de Shelton garantiza, además, la presencia de un tenista estadounidense en la final del domingo. El vencedor del duelo entre Ben Shelton y Frances Tiafoe será el representante local en la lucha por el título. Tiafoe logró superar previamente a Alex Michelsen en otro maratón de cinco sets.

Para Carlos Alcaraz, la derrota supone el final de su regreso a la competición después de cuatro meses y medio alejado de las pistas por su lesión en la muñeca. El murciano se marcha de Nueva York sin poder repetir el éxito del año anterior, pero después de protagonizar una batalla memorable en una Arthur Ashe que terminó rendida ante la resistencia de ambos protagonistas.