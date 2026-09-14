La celebración más surrealista de un Grand Slam: Zverev no se da cuenta de que ha ganado y quiere restar

Alexander Zverev protagonizó una de las escenas más insólitas que se recuerdan en una final de Grand Slam. El tenista alemán acababa de ganar el último juego de la final del US Open ante Ben Shelton, pero, completamente concentrado en el partido y sin ser consciente del marcador, pensó que todavía quedaba un juego por disputar. Por ello, en lugar de celebrar el triunfo, envió las pelotas al otro lado de la pista y se preparó para recibir el siguiente servicio.

Zverev no supo que se había proclamado campeón hasta que el ruido de las gradas y la presencia de Shelton en la red le hicieron darse cuenta de lo ocurrido. El alemán había ganado el cuarto set por 6-2, pero creyó que el parcial estaba 5-1... La situación provocó unos segundos de desconcierto hasta que miró el marcador y comprendió que acababa de conquistar el US Open.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆 Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

En la rueda de prensa tras el partido, Zverev explicó lo que le sucedió… "Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2". El alemán reconoció que estaba completamente metido en el partido y que había entrado en una especie de túnel en el que dejó de percibir lo que sucedía a su alrededor.

La intensidad del ambiente en la Arthur Ashe también contribuyó a la confusión. "Cuando el público hace tanto ruido es imposible escuchar a la juez de silla. No la oí decir 'juego, set y partido'", relató el campeón del torneo.

Después del resto fallado por Shelton, Zverev permaneció aparentemente impasible. En lugar de levantar los brazos o dejarse caer al suelo para celebrar la victoria, siguió actuando como si el encuentro continuara. Mandó las pelotas al otro lado de la red y se dispuso a afrontar el siguiente juego, hasta que finalmente comprendió que ya no había más partido.

Shelton esperaba en la red

La presencia de Ben Shelton en la red terminó de confirmar al alemán que el encuentro había terminado. Zverev salió entonces corriendo hacia su rival para estrecharle la mano y le pidió perdón por haber tardado unos segundos en reaccionar.

Solo después de dejar la raqueta en su banquillo pudo comenzar la celebración propiamente dicha. El alemán compartió el momento con el público y con su equipo, ya consciente de que acababa de conquistar uno de los grandes títulos del tenis.

La escena contrasta con las celebraciones habituales de las finales de Grand Slam, en las que los campeones suelen tirarse al suelo, llevarse las manos a la cabeza o exteriorizar inmediatamente toda la emoción acumulada durante el partido. En el caso de Zverev, los primeros segundos después de ganar estuvieron marcados precisamente por la ausencia de celebración.

Segundo Grand Slam del año

El episodio puso el broche a una final en la que Zverev se impuso a Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, en un partido que se prolongó durante 3 horas y 33 minutos. El alemán controló buena parte del encuentro, aunque la reacción del estadounidense en el tercer set prolongó la final.

Zverev consiguió así su segundo título de Grand Slam en menos de tres meses. El alemán ya había conquistado Roland Garros este mismo año y añade ahora el US Open a su palmarés.

La imagen que quedará asociada a esta final será la de un campeón que, por unos segundos, no sabía que acababa de ganar. "Sabía que le había hecho dos 'breaks', pero pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2", explicó Zverev. Incluso reconoció que su despiste pudo ayudarle a cerrar el partido: "No me puse realmente nervioso al sacar para cerrar el partido. Simplemente me equivoqué al contar el marcador".

Así terminó una final que ya forma parte de las historias más curiosas de un Grand Slam: mientras todo el estadio celebraba la victoria, el propio campeón todavía esperaba el siguiente juego.