Ferrero anuncia su vuelta al circuito en 2027: ¿quién será su próximo jugador?

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero pusieron fin a su relación deportiva en diciembre de 2025. El tenista y quien había sido su entrenador a lo largo de su carrera profesional durante siete años eligieron comenzar a caminar por separado y Ferrero se apartó del circuito ATP.

Nueve meses después, el valenciano ha anunciado que volverá la próxima temporada para iniciar una nueva etapa en el tenis. Las declaraciones se produjeron en la previa del partido entre el Elche y el Real Madrid, cuando habló en los micrófonos de Movistar Plus Deportes.

"Vengo siempre. Mi mujer es de Elche y tengo a todos mis hijos por aquí. Soy muy aficionado", señaló al comienzo de la entrevista. Respecto a qué se encontraba haciendo en estos momentos aseguró que este año estaba "tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños que juegan al fútbol en vez de al tenis". A lo que añadió: "Un poquito de calma y preparando lo que viene al año que viene", dejando en el aire los proyectos de 2027.

Ante la cuestión de qué era lo que se traía entre manos, apuntó: "Todavía no lo puedo revelar, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién". Por lo que para conocer a su siguiente pupilo habrá que esperar.

🤨🎾 "Volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién" 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 confirma su vuelta al tenis para la temporada que viene. 🎙️ @Rsierraplus#LaCasaDelFútbol #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/XByLYkOsA0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

Entre las opciones se encontraría Rafa Jódar, quien es entrenado por su padre, aunque ya habría algún nombre encima de la mesa para acompañarle en el staff durante el próximo año. Sinner se añadiría a la lista de posibilidades ya que Darren Cahill se desvinculará del equipo del italiano a final de esta temporada, después de haberse quedado un año más de lo previsto. Incluso, Ferrero ha admitido que "sería maravilloso entrenarlo".

Otra alternativa podría ser Zverev, con quien ya trabajó en el pasado, aunque han cambiado muchas cosas desde aquel periodo entre julio de 2017 y febrero de 2018 que compartieron juntos.