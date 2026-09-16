El deporte español está de enhorabuena. El próximo sábado 3 de octubre, Rafa Nadal volverá a empuñar una raqueta delante de sus incondicionales. El motivo no es otro que la celebración del décimo aniversario de la prestigiosa Rafa Nadal Academy, el centro de alto rendimiento deportivo que el legendario tenista fundó en su ciudad natal, Manacor. Esta reaparición será la primera vez que el mallorquín pise una pista para disputar un encuentro frente al público desde que anunciara su retirada definitiva del tenis profesional en noviembre del año 2024.

Bajo el nombre de Rafa Nadal Academy Slam, este evento servirá para conmemorar una década de trabajo ininterrumpido en la formación de jóvenes talentos. La organización ha preparado una serie de partidos de exhibición en los que el ganador de veintidós títulos de Grand Slam compartirá pista con varios de los grandes rivales y amigos que han marcado su dilatada trayectoria en la élite. Supone, por tanto, una cita muy emotiva tanto para el propio jugador como para los aficionados, que podrán volver a disfrutar de la entrega y el carisma del balear.

Cabe recordar que el adiós oficial del manacorí se produjo en un contexto de gran emoción tras representar a España por última vez. Ahora, desprovisto de la enorme presión del circuito profesional, el campeón español buscará ofrecer un gran espectáculo en un ambiente festivo y de celebración. El evento no solo pretende ser un homenaje a su carrera, sino también poner en valor el inmenso legado que deja a través de su academia, que se ha consolidado como un referente a nivel internacional.

Desde su inauguración en el año 2016, el centro deportivo ha cimentado su éxito sobre la metodología, la experiencia y los valores inquebrantables del esfuerzo y el respeto que siempre han caracterizado la trayectoria del tenista. Durante los próximos días, la organización desvelará los nombres de los jugadores invitados que conformarán el cartel definitivo, así como todos los detalles relativos a la venta de entradas. Debido a la enorme expectación generada y al aforo reducido de la pista central, se espera que las localidades se agoten rápidamente.

Para aquellos seguidores que no puedan desplazarse hasta la isla de Mallorca, el encuentro contará con una amplia cobertura televisiva. Según ha confirmado la organización, la plataforma Movistar Plus emitirá el evento en directo, garantizando así que ningún aficionado se pierda la ansiada vuelta a las pistas del que es considerado, por méritos propios, el mejor deportista español de todos los tiempos. La expectación es máxima para presenciar este histórico reencuentro.