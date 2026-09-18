Un terremoto sacude al equipo español de Copa Davis en Chile

La selección española de Copa Davis ha vivido un episodio tan inesperado como insólito en las horas previas a su debut ante Chile. Un terremoto sacudió este viernes Santiago de Chile mientras Rafa Jódar, Jaume Munar y el capitán David Ferrer se encontraban entrenando en la pista central Anita Lizana, escenario de la eliminatoria que ambos países disputarán este fin de semana.

El seísmo, registrado en la capital chilena, no provocó daños personales ni materiales relacionados con la eliminatoria. Según la información facilitada por la Real Federación Española de Tenis (RFET), los integrantes del equipo español que estaban sobre la pista ni siquiera llegaron a notar el movimiento.

La escena tuvo algo de surrealista. Mientras Jódar y Munar continuaban con su preparación bajo las órdenes de Ferrer, en las instalaciones cercanas sí se percibieron las vibraciones. Miembros de la Federación Internacional de Tenis (ITF) que se encontraban en un edificio próximo observaron cómo las paredes se movían ligeramente y acudieron posteriormente a informar de lo sucedido a los tenistas.

El susto se queda en anécdota

Otros miembros de la expedición española sí percibieron el temblor. Entre ellos estaban la delegada del equipo, Arantxa Parra, y técnicos de Movistar Plus+, que pudieron observar el movimiento de la publicidad LED que rodeaba la pista. No obstante, el entrenamiento continuó con normalidad y no hubo que lamentar ningún incidente.

Las informaciones publicadas este viernes difieren ligeramente en la magnitud del terremoto: AS sitúa el seísmo en 5,2, mientras que la Cadena SER informa de una magnitud de 4,7. En cualquier caso, ambas fuentes coinciden en que no se produjeron daños ni heridos y en que el episodio no compromete la celebración de la eliminatoria.

Y es que en Chile, un país acostumbrado a la actividad sísmica, el terremoto fue tratado con relativa normalidad. El problema para España está en otro sitio: en una eliminatoria que se presenta exigente tanto por el rival como por el ambiente que espera a la joven selección de David Ferrer.

España busca el billete para Bolonia

La eliminatoria comenzará este sábado y pondrá en juego una plaza para la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia el próximo mes de noviembre. España, vigente subcampeona de la competición, afronta el cruce con una selección renovada y sin Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich.

El equipo español está formado por Rafa Jódar, Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez, con Ferrer como capitán. Jódar y Mérida representan las principales novedades y dos de las grandes irrupciones del tenis español esta temporada.

Enfrente estará una selección chilena capitaneada por Nicolás Massú y liderada por Alejandro Tabilo y Cristian Garín. Chile, además, juega en casa y llega después de superar por 4-0 a Serbia en la anterior ronda. La selección española disputará por primera vez una eliminatoria de Copa Davis en territorio chileno.

El primer día contempla dos partidos individuales: Dani Mérida contra Alejandro Tabilo y Rafa Jódar frente a Cristian Garín. El domingo están previstos el dobles y los dos últimos individuales, si fueran necesarios.