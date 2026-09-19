Rafa Jódar y Dani Mérida ponen a España con pie y medio en las Finales de Bolonia

España ha dado un paso de gigante hacia la Final 8 de la Copa Davis después de imponerse en los dos partidos individuales de la primera jornada de su eliminatoria contra Chile. Daniel Mérida ha derrotado a Alejandro Tabilo por 5-7, 6-3 y 6-3, mientras que Rafael Jódar ha superado con autoridad a Cristian Garín por 6-0 y 6-2. Con el 0-2 en el marcador, el equipo español ha dejado la eliminatoria prácticamente encarrilada en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago.

Mérida ha tenido que remontar ante Tabilo en un partido que ha superado las dos horas de duración y que ha exigido al madrileño máxima concentración sobre la tierra batida. Jódar, por su parte, ha ofrecido una exhibición de contundencia ante Garín y ha resuelto su encuentro en poco más de una hora, colocando a España en una situación inmejorable antes de los partidos decisivos.

Mérida reacciona y culmina la remontada

El primer encuentro ha arrancado con máxima igualdad. Mérida y Tabilo han neutralizado sus respectivas oportunidades de rotura durante los primeros juegos y han mantenido un pulso intenso desde el fondo de la pista. El español ha tratado de variar alturas y profundidades con su servicio y su derecha, mientras que el jugador local ha encontrado soluciones especialmente efectivas en la red.

La igualdad ha continuado hasta el tramo decisivo del primer set. Ambos tenistas han dispuesto nuevamente de opciones de break en los juegos octavo y noveno, pero ha sido Tabilo quien ha encontrado finalmente el camino. El chileno ha aprovechado un 15-40 en el undécimo juego, ha consolidado inmediatamente la rotura y ha cerrado el primer parcial por 7-5 después de 55 minutos.

Mérida, sin embargo, no ha perdido la calma. El madrileño ha salvado dos tempranas bolas de rotura en el segundo set y, a partir de ahí, ha comenzado a dominar con mayor claridad. Su tenis ha ganado profundidad y seguridad hasta que en el octavo juego ha aprovechado un 15-40 para romper el servicio de Tabilo. Ha confirmado el break inmediatamente y ha llevado el partido al tercer set.

El madrileño completa la remontada

Mérida ha mantenido la dinámica positiva en el parcial definitivo. Aunque no ha podido aprovechar sus dos primeras oportunidades de rotura, sí ha convertido la tercera después de un contundente 0-40 en el tercer juego. Con el 3-1 a su favor, el español ha manejado la ventaja con solvencia y ha obligado a Tabilo a jugar siempre por detrás en el marcador.

El chileno ha intentado reaccionar, pero Mérida no ha cedido terreno. El madrileño ha mantenido la solidez con su servicio y ha esperado su oportunidad para cerrar definitivamente el encuentro. Un nuevo break en el último juego ha certificado el 5-7, 6-3 y 6-3 después de dos horas y cuarto de batalla.

Jódar arrasa a Garín

Si Mérida ha tenido que remontar, Rafael Jódar ha impuesto desde el principio un ritmo que Garín no ha podido seguir. El madrileño ha firmado un primer set prácticamente perfecto y ha endosado un contundente 6-0 al jugador chileno, que apenas ha encontrado respuestas ante la consistencia y agresividad del español.

Garín ha tratado de cambiar el guion en el segundo parcial y ha mostrado una mejor versión en los primeros compases. Sin embargo, la reacción le ha durado poco. Jódar ha aprovechado su única bola de rotura en el cuarto juego y ha abierto una brecha que ya resultaría definitiva.

Con la amenaza de lluvia cada vez más presente en las instalaciones del Estadio Nacional, el español ha vuelto a quebrar el servicio de Garín en el sexto juego y ha quedado a un paso de la victoria. Los nervios han aparecido cuando Jódar ha servido para cerrar el partido y Garín ha aprovechado una oportunidad para recuperar una de las roturas.

Pero el madrileño no ha dejado escapar la ocasión. Ha vuelto a mostrarse impecable al resto, ha dispuesto de tres bolas de partido y ha aprovechado la segunda para cerrar el encuentro por 6-0 y 6-2 después de poco más de una hora.

España ha terminado así la jornada con una ventaja de 0-2 que la deja a un solo triunfo de sellar su clasificación para la Final 8. Mérida y Jódar han cumplido con autoridad y han colocado al equipo español en una posición privilegiada antes de afrontar el tramo decisivo de la eliminatoria ante Chile.