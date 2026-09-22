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Tenis

Kaitlin Quevedo logra el primer título profesional de su carrera con 20 años

La canaria, que llegó al circuito WTA hace apenas nueve meses, remonta la final ante la argentina Nadia Podoroska (4-6, 6-4 y 6-2).

Libertad Digital
La canaria, que llegó al circuito WTA hace apenas nueve meses, remonta la final ante la argentina Nadia Podoroska (4-6, 6-4 y 6-2).
Kaitlin Quevedo (i) posa con el trofeo de campeona del torneo de Sao Paulo. | EFE

La tenista española Kaitlin Quevedo ha estrenado su palmarés en el circuito profesional femenino al coronarse campeona del torneo de Sao Paulo (Brasil), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre pista dura, después de ganar la final frente a la argentina Nadia Podoroska (4-6, 6-4 y 6-2), con lo que la canaria llegará con la moral por las nubes a las Finales de la Billie Jean King Cup en Shenzhen (China).

En su primera final WTA, Quevedo, de 20 años y número 90 del mundo, tuvo que reponerse a un comienzo adverso en la ciudad brasileña, que aplazó la final del domingo al lunes por las fuertes lluvias. Su rival arrancó con un 3-0 que no pudo remontar la española, a pesar de romper su servicio en el cuarto juego.

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Nuevamente, la canaria —aunque nacida en Naples (Florida)— empezó por detrás y con break en contra la segunda manga, aunque esta vez respondió con un contrabreak que le mantuvo con opciones. Sobrevivió a una bola de rotura en contra en el quinto juego y cerró el parcial ganando al resto.

Ya en el set definitivo, Quevedo encarriló su victoria con un 5-0. Podoroska cortó la sangría (5-2), neutralizando incluso una bola de partido, pero la española puso fin a la contienda tras dos horas y nueve minutos.

De esta manera, alza su primer trofeo WTA y llega pletórica a las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, en las que España se enfrentará el miércoles en cuartos de final a Kazajistán. Kaitlin Quevedo forma parte del equipo seleccionado por Carla Suárez junto a Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Bucsa y Marina Bassols.

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