La suerte sonríe a España: Austria, un rival asequible en cuartos

El sorteo celebrado este martes en el Palazzo Pepoli de Bolonia ha deparado un emparejamiento favorable para la selección española de tenis en su camino hacia la que sería su séptima Ensaladera. El equipo de Copa Davis capitaneado por David Ferrer se medirá con Austria en los cuartos de final de la Final a 8, que se disputará en el SuperTennis Arena de la localidad italiana del 24 al 29 de noviembre.

Partiendo como segunda cabeza de serie tras su sólida clasificación frente a Chile (0-3), el combinado nacional ha logrado evitar en el bombo a rivales de bastante mayor entidad en el panorama internacional, como Canadá —campeona en 2022— o la siempre correosa Gran Bretaña. Asimismo, esta condición de cabeza de serie asegura que España no se cruzaría con la anfitriona y defensora del título, la Italia de Jannik Sinner, hasta una hipotética final.

Un rival sin tenistas en el Top 100

Sobre el papel, el bloque austriaco se presenta como un adversario bastante asequible para el conjunto español, que cuenta en sus filas con tenistas de la talla de Carlos Alcaraz (número 3 del mundo), Rafa Jódar (14), Alejandro Davidovich (29) o Dani Mérida (41). Actualmente Austria ocupa el sexto puesto en el ranking de la Copa Davis y ha sellado su billete a Bolonia tras superar dos rondas previas: una victoria a domicilio ante Japón (2-3) y un triunfo como local frente a Bélgica (3-1).

No obstante, el análisis de su plantilla refleja ciertas limitaciones competitivas en el circuito individual. En la última eliminatoria ante los belgas, el conjunto centroeuropeo no pudo contar con Sebastian Ofner, su raqueta mejor posicionada en el ranking mundial (121). Ante esta ausencia, el liderazgo recayó en Jurij Rodionov (139 del mundo), quien se impuso en sus dos partidos individuales, secundado por Lukas Neumayer.

En la modalidad de dobles, el bloque cuenta con especialistas consolidados como Lucas Miedler, número 26 del ranking de la especialidad, y Neil Oberleitner (39).

Un cuadro exigente en el horizonte

Sin embargo, superar el estreno ante los austriacos no significará un camino ni mucho menos plácido hacia el título. En el horizonte de las semifinales aguarda ya el vencedor del duelo de cuartos entre Gran Bretaña y Alemania. El combinado alemán, liderado por Alexander Zverev —ganador de dos torneos de Grand Slam este año (Roland Garros y Abierto de Estados Unidos)—, ya demostró su potencial el curso pasado al eliminar a España en las semifinales.

Por su parte, el director de las finales y extenista español, Feliciano López, protagonizó una nota distendida durante el sorteo al felicitar a los vigentes campeones italianos y bromear con su favoritismo en casa. "Espero que dejéis a España ganar al menos una vez más, quién sabe", dijo Feli, que también es director del Mutua Madrid Open desde el año 2019.

Las ocho selecciones participantes en las Finales de Bolonia deberán anunciar oficialmente sus convocatorias definitivas, compuestas por entre cuatro y cinco jugadores, el próximo martes 27 de octubre.