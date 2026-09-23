El hito de Sinner: supera a once números uno juntos en la gran lucha por el trono

El tenista italiano Jannik Sinner se ha consolidado en la cúspide del tenis mundial. Este lunes se convirtió en el undécimo jugador en la historia en mantenerse en lo más alto del escalafón durante 90 semanas consecutivas, acumulando un total de 11.500 puntos. A pesar de encontrarse alejado de las pistas debido a una molesta lesión en la rodilla que arrastra desde el pasado 12 de julio, justo después de coronarse campeón por segunda vez en Wimbledon, el jugador de San Cándido ha logrado sostener su posición de privilegio con notable firmeza.

Este hito no es una cuestión menor dentro del circuito profesional. Desde que la clasificación se instauró oficialmente en el año 1973, tan solo otros diez hombres habían conseguido alcanzar o superar la barrera de las noventa semanas en el primer puesto del ranking. De los veintinueve jugadores que han logrado tocar el cielo del tenis a lo largo de las décadas, únicamente una élite ha demostrado la regularidad necesaria para permanecer ahí durante un periodo tan prolongado. Sinner se une así a nombres legendarios como Novak Djokovic, que lidera la tabla histórica con 428 semanas, Roger Federer con 310, Pete Sampras con 286, Ivan Lendl con 270, Jimmy Connors con 268, Rafa Nadal con 209, John McEnroe con 170, Bjorn Borg con 109 y Andre Agassi con 101.

Para comprender la verdadera magnitud de la marca alcanzada por el jugador italiano, la propia organización ha querido poner los datos en perspectiva. Si se suman las semanas que permanecieron en la cima otros once jugadores que también llegaron a ser números uno del mundo, el resultado total es de 87 semanas. Nombres ilustres como los de Patrick Rafter, Carlos Moyá, Marcelo Ríos, Thomas Muster, Yevgeny Kafelnikov, John Newcombe, Juan Carlos Ferrero, Marat Safin, Boris Becker, Andy Roddick y Daniil Medvedev no logran, entre todos ellos juntos, igualar la longevidad que ya atesora Sinner en la clasificación masculina.

El horizonte más inmediato para el jugador transalpino es alcanzar la mágica cifra de las 100 semanas de reinado. Sin embargo, no será una tarea exenta de complicaciones. Su principal amenaza en estos momentos es el alemán Alexander Zverev, vigente campeón de Roland Garros y del US Open, que le pisa los talones con 9.690 puntos. Si consigue resistir el asedio de su perseguidor, Sinner llegaría al centenar de semanas el próximo 30 de noviembre. Además, si prolonga su racha hasta el 14 de diciembre, superaría la marca del estadounidense Andre Agassi y entraría en la lista de los diez mejores de la historia.

El regreso a la competición será la clave para determinar si logra mantener esta supremacía. Tras su periodo de inactividad, está previsto que reaparezca el próximo 30 de septiembre en las pistas rápidas del torneo de Pekín. A partir de ese momento, la presión será máxima: el italiano deberá defender un total de 3.550 puntos en la recta final de la temporada, mientras que el jugador germano tan solo pondrá en juego 1.080. Se avecina, por tanto, un final de año trepidante en la lucha por el trono del tenis mundial.