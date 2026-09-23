Pillan a Zverev confesándole a Alcaraz que es "estúpido" y que eso le vino bien en el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz ya se encuentra en la capital británica con un objetivo claro en mente: recuperar la corona de la Laver Cup para el equipo de Europa. Tras la derrota sufrida el año pasado frente al combinado del Resto del Mundo, el jugador murciano afronta esta nueva edición del torneo con una motivación extra y la convicción de que esta cita supondrá un test fundamental para medir su estado de forma actual.

Carlos Alcaraz aterrizó este pasado lunes en Londres y no tardó en realizar su primera sesión de entrenamiento en el emblemático O2 Arena. Este majestuoso recinto será el escenario donde, desde este mismo viernes y hasta el domingo, se disputará el prestigioso torneo de exhibición impulsado anualmente por la leyenda suiza Roger Federer. La expectación es máxima, tanto para los aficionados como para los propios tenistas.

La prolongada ausencia del español por lesión, sumada a los problemas físicos que mermaron al italiano Jannik Sinner en París y evitaron su viaje a Nueva York, allanó el camino para que el alemán Alexander Zverev hiciera historia. El germano, que hasta hace unos meses cargaba con la etiqueta de ser el mejor jugador de la historia sin un Grand Slam, logró romper su techo y coronarse de forma consecutiva tanto en Roland Garros como en el Abierto de Estados Unidos.

Precisamente, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev protagonizaron un divertido reencuentro este martes en las instalaciones del O2 Arena. "¿Cómo se siente?", le preguntó en tono de broma el español en alusión a su segundo gran título. El tenista de Hamburgo no pudo evitar la risa y replicó con un simpático "dímelo tú". Durante su charla, ambos recordaron la anécdota que dejó la final neoyorquina, cuando el alemán no se percató de que ya había ganado el partido decisivo. "Pensaba que el marcador iba 5-2", admitió el germano entre risas llegando a decir que ser estúpido le ayuda.

Este fue el momento:

Carlos Alcaraz asking Zverev what he was thinking in the last game of the US Open final when he didn't realize he'd won: Zverev: "Completely nothing in my head. This is what helps. When you're stupid it helps" 😭 pic.twitter.com/2prHrjSdhL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 22, 2026

"Completamente nada en mi cabeza. Eso es lo que ayuda. Cuando eres estúpido, ayuda", confesó el alemán.

Volviendo a la Laver Cup, Carlos espera lo mejor tras varios meses sin competir al mismo ritmo: "Es mi primera vez en Londres este año, así que tengo muchísimas ganas. Además, es la primera vez que juego en el O2 y la verdad es que ha sido un momento muy especial pisar esta pista".

El tenista recordó con cierta espina clavada lo ocurrido en la pasada edición. "Eché mucho de menos levantar el título el año pasado, por lo que haré todo lo que esté en mi mano para intentar recuperarlo. Sin duda, va a ser una gran prueba para mí en esta fase de la temporada", afirmó con rotundidad. Cabe recordar que Carlitos reapareció recientemente en el US Open tras pasar más de cuatro meses alejado de las pistas debido a una inoportuna lesión de muñeca sufrida en abril durante el torneo Conde de Godó.

Dejando a un lado las bromas, el jugador murciano se deshizo en elogios hacia su ahora compañero de equipo. "Él es el mejor tenista del mundo ahora mismo. Alex va a ser, sin ninguna duda, una gran arma para nosotros en este torneo. Por mi parte, voy a intentar ayudar al equipo todo lo que pueda", sentenció el español, dejando claro que la unión del equipo europeo será clave para volver a saborear la victoria en la Laver Cup.