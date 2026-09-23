Team Rafa contra Team Murray: el gran regreso de Nadal a las pistas de tenis

La Rafa Nadal Academy iniciará las celebraciones de su décimo aniversario el próximo sábado 3 de octubre con una serie de partidos que llamarán mucho la atención a los fans del tenis. Y lo harán porque, entre otras cosas, don Rafael Nadal Parera volverá a vestirse de corto, coger la raqueta y entrar en pista a jugar.

Rafa participará en el Rafa Nadal Academy Slam al que se unirán algunos amigos y grandes nombres de este deporte. Este es el último mensaje que ha dejado Nadal con vídeo incluido:

📞👀 Nadal vs. Murray diez años después... 🎾 Rafa Nadal y Andy Murray volverán a enfrentarse en el Rafael Nadal Academy Slam 🎥 @rnadalacademy pic.twitter.com/tvuyzvXnSe — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 23, 2026

Rafa Nadal y Andy Murray volverán a enfrentarse en el Rafael Nadal Academy Slam. Habrá dos equipos, como reza el cartel improvisado que ha publicado Rafa Nadal:

🙌 Andy Murray, first player confirmed for the Rafa Nadal Academy Slam🏆 RAFA NADAL ACADEMY SLAM | 🔟th Anniversary Celebration 🎾 TEAM RAFA 🆚 TEAM MURRAY 📍 Mallorca | 🗓️ 3 October See you soon! 🔜https://t.co/HGYUedIyNV pic.twitter.com/3E7EwQsmP3 — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 23, 2026

El último partido oficial en el circuito ATP entre Rafael Nadal y Andy Murray se disputó el 7 de mayo de 2016 en las semifinales del Mutua Madrid Open. En ese encuentro, el tenista británico se llevó la victoria por 7-5 y 6-4.