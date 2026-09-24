Carlos Alcaraz elige al mejor de todos los tiempos y siente no elegir a Rafa Nadal

La Laver Cup 2026 se jugará del 25 al 27 de septiembre de 2026 en el emblemático The O2 Arena de Londres, Reino Unido. Esta novena edición del torneo se estructurará bajo su formato tradicional de tres días, donde se disputarán partidos tanto de individuales como de dobles, incrementando el valor de los puntos cada jornada (un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo) hasta que el primer equipo alcance los 13 puntos necesarios para coronarse campeón.

Como siempre, dos equipos: el Team Europe, capitaneado por Yannick Noah, contará con figuras estelares como Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, respaldados por Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik y Rafael Jódar; por su parte, el Team World, liderado por Andre Agassi, buscará la victoria con una plantilla encabezada por Taylor Fritz y Alex de Miñaur, acompañados por Brandon Nakashima, Francisco Cerúndolo, Alexander Bublik y Learner Tien.

En plena presentación del torneo, Alcaraz fue preguntado por el mejor jugador de la historia y, sintiéndolo mucho, Carlos no pudo elegir a su amigo y referente, Rafa Nadal.

Este fue el momento:

carlos:" for me Nadal is something that I look up to when I was a little kid growing up but the goat in terms of numbers everything he has in tennis he won everything not only one twice is Djokovic." pic.twitter.com/dXKjFbg0CY — f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026

"Para mí Nadal es algo a lo que aspiraba cuando era un niño pequeño creciendo, pero el GOAT en términos de números, todo lo que ha ganado en el tenis, lo ganó todo, no solo una vez, dos veces, es Djokovic", comentó Carlos.