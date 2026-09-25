"Pensé que era mi esposa": el momentazo de Federer con Rafa Nadal en la Laver Cup

Ya está en juego la Laver Cup. El torneo comenzó hoy, viernes 25 de septiembre, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre en el estadio The O2 Arena de Londres, regresando a la ciudad donde Roger Federer se retiró hace cuatro años y precisamente el suizo ha dejado un maravilloso momento con Rafa Nadal. Eso sí, el español no pudo estar presente físicamente.

Aquí pueden ver lo que ocurrió:

— Rafa Nadal: "¿Quién fue tu pareja de dobles favorita?" — Roger Federer: "Pensé que era mi esposa hasta que apareció este tipo. Rafa se puede quedar con el puesto". Momentazo Fedal ♥️🥹 pic.twitter.com/cSQLyUoyJ8 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 24, 2026

Rafa Nadal: "¿Quién fue tu pareja de dobles favorita?". Roger Federer: "Pensé que era mi esposa hasta que apareció este tipo. Rafa se puede quedar con el puesto". Impagable pregunta y respuesta para una de las mayores rivalidades sanas de la historia del deporte.

¿Cuándo jugaron juntos en dobles?

El debut de esta maravillosa dupla se produjo precisamente en la edición de Praga 2017 de la Laver Cup, donde lograron derrotar en un emocionante superdesempate a los estadounidenses Sam Querrey y Jack Sock por 6-4, 1-6 y [10-5]. Cinco años más tarde, el destino les reservaría un último y emotivo baile en Londres 2022; en lo que supuso el partido de despedida y retiro profesional de Federer, el suizo eligió colgar la raqueta junto al balear, cerrando su trayectoria con una ajustada derrota ante Frances Tiafoe y Jack Sock por 6-4, 6-7(2) y [9-11].

La imagen de Nadal llorando junto a Roger es historia viva del deporte y su rivalidad en pista será tan eterna como su amistad fuera de ellas.