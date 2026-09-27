La Europa de Alcaraz conquista su sexta Laver Cup

El equipo europeo, liderado por Carlos Alcaraz, conquistó este domingo su sexta Copa Laver. Las victorias de Flavio Cobolli y Jakub Mensik en el dobles y de Alexander Zverev en el individuales, confirmaron el triunfo de los europeos frente al Resto del Mundo y devuelven la copa al viejo Continente (13-5).

No hizo falta ni la participación de Carlos Alcaraz este domingo. El murciano tenía previsto jugar el tercer partido del día, frente al australiano Alex de Miñaur, pero las dos victorias previas sellaron el trofeo para los de Yannick Noah.

Una pena para los espectadores del O2, que querían ver más tenis y que además de a Alcaraz se quedaron con las ganas de disfrutar del Rafael Jódar contra Taylor Fritz que hubiera cerrado la noche londinense.

Pero Europa, que necesitaba dos victorias a lo largo del día para conquistar su sexta Copa Laver, hizo los deberes sin espacio para sorpresas. Cobolli y Mensik, pese a su limitada experiencia como pareja, derrotaron con contundencia a De Miñaur y Fritz por 7-5 y 6-3. El estadounidense se marcha como la gran decepción de la competición, con tres partidos disputados y tres derrotas, una en el individual ante Alcaraz, pese a disponer de dos puntos de partido, y dos en el dobles. Fritz, tras ganar el título en Washington frente a Jódar, perdió en primera ronda de Montreal, cuartos de Cincinnati, y tercera ronda del US Open. Su estado de forma no es el óptimo.

Con el dobles abrochado, las posibilidades de Europa eran infinitas. Si los de Andre Agassi querían retener la corona, tendrían que ganar tres enfrentamientos seguidos. Era prácticamente imposible y con Alexander Zverev frente a Learner Tien como siguiente encuentro, las posibilidades de los europeos se ampliaban.

Pese a una primera manga tensa, resuelta en el 'tie break' tras salvar una bola de set, Zverev aceleró en el segundo parcial, salvó un 0-40 que hubiera devuelto a Tien al encuentro y certificó el triunfo de los europeos, que recuperan la Copa Laver que perdieron el año pasado en San Francisco.

Ya son seis ediciones para Europa (2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), mientras que el Resto del Mundo tiene que conformarse con tres (2022, 2023 y 2025).