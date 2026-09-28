Toni Nadal: "El talento se educa en la calma y el carácter se construye en la tempestad"

Hay hombres que se convierten en escuela sin proponérselo del todo. Toni Nadal es uno de ellos. Con la misma cadencia pausada con la que llevó a su sobrino Rafa a conquistar 22 títulos de Grand Slam, el reconocido entrenador mallorquín desgrana una filosofía que suena a contracorriente en 2026: la de que el sufrimiento, bien administrado, no es un enemigo a evitar sino una herramienta a entrenar. En un tiempo obsesionado con proteger a los jóvenes de cualquier roce, Toni Nadal sigue defendiendo que la tempestad forja lo que la calma jamás podría construir.

La generación de algodón

"Creo que estamos protegiendo demasiado a los niños para evitarles cualquier tipo de sufrimiento, y eso puede no ayudarles de cara al futuro", arranca sin rodeos en la entrevista a Libertad Digital. No es una boutade de entrenador nostálgico, sino una tesis que ha repetido con matices durante años. "Es importante aprender a enfrentarse a cierta adversidad, porque tarde o temprano va a aparecer. Si los educamos intentando evitarles cualquier dificultad, a largo plazo puede no ser beneficioso para ellos", explica.

La frontera, claro, es el asunto más delicado. ¿Dónde termina la exigencia formativa y dónde empieza el maltrato deportivo? Toni Nadal traslada la responsabilidad a quien menos protagonismo institucional suele tener: el propio deportista. "En la inmensa mayoría de los casos, es el propio jugador quien marca ese límite, porque es quien mejor sabe hasta dónde puede asumir esa exigencia", explica. Y añade una idea incómoda para el discurso dominante: "Si nunca te acercas o incluso sobrepasas algunos de esos límites, difícilmente vas a alcanzar un nivel máximo de exigencia". Traducido al román paladín: no hay excelencia sin fricción.

El carácter también se entrena

Uno de los pilares de su pedagogía, repetido hasta la extenuación en entrevistas y libros, es que el carácter no es un rasgo fijo de nacimiento, sino un músculo. "Si entendiéramos que todo depende exclusivamente de nuestra personalidad, asumiríamos que estamos determinados de antemano y que no podemos cambiar. Yo no lo creo", sostiene. "De la misma manera que entrenas la técnica, también puedes entrenar el carácter. No es sencillo, pero creo que se puede conseguir".

Es aquí donde aparece la frase que probablemente mejor resume su filosofía, y que él mismo recupera al hablar de la dureza de sus métodos con Rafa: "El talento se educa en la calma y el carácter se construye en la tempestad". Sobre si repetiría hoy exactamente aquel método, matiza sin renegar de él: "Hay cosas que probablemente cambiaría, aunque, en líneas generales, lo que intenté fue preparar a mis sobrinos para afrontar las dificultades. Siempre he creído que haber pasado por momentos difíciles también nos prepara para el futuro".

Aprender a ganar, la asignatura más difícil

Toni Nadal invierte aquí el lugar común. No es perder lo que más cuesta gestionar a un deportista de élite, sino ganar. "Es mucho más difícil aprender a ganar que aprender a perder, porque ganar no depende únicamente de ti. Puedes hacer todo lo que está en tu mano y, aun así, perder; basta con tener delante a alguien mejor, como puede ser Djokovic", ejemplifica, sin necesidad de irse muy lejos para encontrar el nombre de un verdugo histórico.

La clave, insiste, está en desplazar el foco del resultado al proceso: "Cuando uno da más importancia al proceso que al resultado, entiende que el resultado final es simplemente una parte más del juego. Si te centras en el proceso y valoras todo lo que has hecho para llegar hasta ahí, el resultado deja de ser lo único que determina tu satisfacción". Es la misma idea, reformulada, que aplica a su lectura de una sociedad que a su juicio blinda en exceso a los jóvenes frente al "no", la derrota o la incomodidad: entrenar el proceso, no solo perseguir la medalla.

¿Fortaleza mental o aguantarlo todo?

La conversación sobre salud mental en el deporte de élite ha cambiado radicalmente en dos décadas, y Toni Nadal observa el fenómeno con cautela crítica. Le preocupa que, bajo la bandera del bienestar emocional, se esté construyendo el efecto contrario al deseado. "Muchos de los mensajes que estamos trasladando a los jóvenes van en esta dirección, y no solo en el ámbito deportivo. Por ejemplo, cuando se plantea que es mejor no poner marcador o, en el ámbito educativo, que hay que tener cuidado a la hora de calificar a los niños para no generarles un trauma", advierte.

Su diagnóstico es contundente: "Con este tipo de planteamientos podemos estar construyendo una sociedad más débil y con una menor tolerancia a la frustración. Esto también tiene que ver con la búsqueda exagerada de la inmediatez, con una sobrevaloración personal y con la dificultad para afrontar la realidad tal y como es". Y remata con una fórmula casi estoica: "Cuando no damos una importancia desmesurada a las cosas y aprendemos a asumirlas con normalidad, estamos mucho más preparados para afrontar las dificultades cuando llegan".

El entrenador que sabe cuándo callar

Después de tantos años formando a jugadores —y, sobre todo, a personas—, Toni Nadal ha llegado a una conclusión que trasciende el tenis y, según explica, sirve para cualquier vestuario o cualquier despacho: "Quien dirige a personas, ya sea en un equipo de fútbol o en cualquier empresa, tiene que saber mirar a los ojos y entender cuándo hay que apretar y cuándo no. No siempre es fácil y, en ocasiones, es normal perder la calma".

La clave del oficio, según él, no está tanto en el contenido del mensaje como en su temperatura y su oportunidad: "El éxito de un entrenador no depende solo de lo que dice, sino también de cuándo lo dice, cómo lo dice y, sobre todo, de saber cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. A veces, lo que una persona necesita simplemente es que la escuchen".

Sobre el ruido exterior —redes sociales, patrocinadores, millones de opiniones simultáneas— relativiza la supuesta excepcionalidad del presente: "No creo que la presión actual sea muy diferente de la que existía hace unos años. Cristiano Ronaldo o Messi sufrieron una presión similar. No creo que ahora Lamine Yamal o Mbappé estén sometidos a una presión mayor que la que vivieron otros grandes jugadores anteriormente". Su receta para un joven talento abrumado por los focos es casi terapéutica en su sencillez: recordarle "que, al final, lo que hace es pasar una pelota, marcar un gol o chutar un balón. Tiene que intentar hacerlo de la mejor manera posible, por supuesto, pero sin frustrarse cuando las cosas no salen como esperaba".

Alcaraz, Jódar y la nueva era del tenis

El repaso a la actualidad del circuito era inevitable, y Toni Nadal no elude ningún nombre propio. Sobre la temporada de Carlos Alcaraz, marcada por una lesión de muñeca y la derrota ante Ben Shelton en cuartos del US Open, su valoración es generosa pero exigente.

"Carlos es un grandísimo jugador y tiene todas las condiciones para ser número uno durante muchos años. En el US Open creo que ha demostrado, una vez más, que sabe afrontar bien los momentos complicados". Sobre los márgenes de mejora, es honesto sobre lo limitado del recorrido: "Probablemente un poco en todo, aunque cuando un jugador está ya a este nivel no es fácil encontrar grandes márgenes de mejora".

Más interesante resulta su mirada sobre Rafa Jódar, la última irrupción del tenis español, recién incorporado a la selección de Copa Davis con apenas veinte años. El consejo que le daría es, de nuevo, el mismo que ofrece a cualquier joven promesa desbordada por la atención mediática: recordarle "que, al final, lo que hace es golpear una pelota con una raqueta". Pero añade matices que suenan casi a informe de ojeador: "Tiene unas características y unas condiciones extraordinarias para este deporte y, además, algo que me parece especialmente importante: cada vez que le veo jugar, veo que sigue mejorando. Tiene una de las cualidades fundamentales en la vida, que es la capacidad de aprender".

Y remata con la brújula que aplicó durante años a su propio sobrino: "La presión externa nunca debe ser superior a la que él mismo se imponga. Creo que, de momento, lo está gestionando muy bien".

Sobre si el tenis masculino vive una nueva edad dorada tras la era Federer-Nadal-Djokovic, Toni Nadal recurre a la memoria histórica para desactivar cualquier alarmismo generacional: "Cuando estábamos en el circuito, me preguntaban qué pasaría cuando Nadal, Federer y Djokovic se retiraran. Y yo siempre contestaba lo mismo: no va a pasar absolutamente nada. Dejaron de jugar McEnroe, Sampras o Agassi y no pasó nada". Hoy, con Alcaraz, Sinner y Zverev, el vacío se llena solo, como ha ocurrido siempre. "Será muy difícil igualar todo lo que consiguieron Federer, Djokovic y Nadal, pero ya estamos viendo a grandes jugadores", zanja.

Lo que Rafa le enseñó a Toni

Tras dos décadas de gira compartida, cabría esperar del tío una lección de superioridad pedagógica. En cambio, su respuesta desplaza el mérito hacia el discípulo: "De Rafael aprendí, o más bien confirmé, muchas cosas que ya tenía claras antes de empezar a acompañarle. Lo que encontré en él fue la aplicación real de los valores que creo que deberían marcar el deporte: luchar hasta el final, competir de forma limpia, no perder nunca la educación, comportarse correctamente dentro de la pista y entender que la victoria no vale a cualquier precio".

Y sobre las excusas —el gran tabú que impuso a su sobrino durante toda su carrera—, admite que existía una, y solo una, verdaderamente legítima: el hueso del pie. "Las pocas veces que vino a quejarse, yo le decía: 'Rafael, esto es lo que hay'. Podría haber encontrado en esa lesión una justificación para cualquier derrota, pero se acostumbró a competir con lo que tenía". La conclusión, aplicable a cualquier ámbito de la vida, la deja caer casi como un aforismo: "Las excusas pueden servir para justificar lo que ha ocurrido, pero nunca te ayudan a ganar un partido".

'Razones de Peso': la otra batalla

El segundo asalto de la conversación abandona la pista para entrar en un terreno menos glamuroso pero igual de exigente: la obesidad. Toni Nadal colabora con Razones de Peso, la campaña impulsada por Lilly para cambiar la conversación pública sobre una enfermedad que, insiste, sigue mal entendida. "Todavía no existe una percepción suficientemente clara sobre el problema de la obesidad. En muchas ocasiones tendemos a entenderla únicamente como consecuencia de una mala alimentación o de una vida sedentaria, cuando en realidad es una enfermedad mucho más compleja", explica.

Su mensaje conecta, casi sin proponérselo, con el hilo conductor de toda la entrevista: pedir ayuda no es sinónimo de rendición, sino de fortaleza. "Pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, sino más bien de fortaleza: significa reconocer que existe un problema y querer hacer algo para solucionarlo. Acudir a profesionales, consultar con médicos, recibir un diagnóstico adecuado y seguir sus recomendaciones es fundamental", defiende. Sobre por qué decidió sumarse al proyecto, es directo: "Me pareció un proyecto muy interesante y, sobre todo, positivo para la sociedad". La campaña, detalla, reúne a embajadores de la nutrición, el deporte, la psicología y la atención primaria "para generar información rigurosa, derribar algunos de los estigmas que todavía existen y favorecer una conversación más abierta sobre la obesidad".

El hilo que lo une todo

Al final de la conversación con LD queda claro que Toni Nadal no tiene dos discursos —uno para la pista y otro para la salud pública—, sino uno solo, aplicado a distintos escenarios: el de que la dificultad, bien acompañada, no destruye sino que construye.

Ya sea un adolescente de veinte años debutando en Copa Davis o un adulto enfrentándose por primera vez a su médico para hablar de sobrepeso, la receta que ofrece es la misma que aplicó durante años en las pistas de Manacor: pedir ayuda cuando haga falta, no buscar excusas cuando no la haya, y entender que el resultado, por importante que parezca en el momento, es solo una parte del proceso. El resto, parece decir Toni Nadal, se construye en la tempestad.