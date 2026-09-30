Rafa Nadal se prepara para su regreso al tenis y su último entrenamiento asombra al mundo

Ya queda menos para volver a ver a Rafa Nadal sobre una pista de tenis. Como venimos contando en los últimos días, la Rafa Nadal Academy iniciará las celebraciones de su décimo aniversario el próximo sábado 3 de octubre con un torneo entre dos equipos. Uno estará liderado por Nadal y el otro por Andy Murray.

El equipo de Team Rafa está capitaneado por Rafael Nadal e integrado por David Ferrer, Carlos Moyà y Richard Gasquet, mientras que el conjunto rival, Team Murray, está liderado por Andy Murray y compuesto por Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin.

Nadal se prepara para su regreso al tenis y su último entrenamiento asombra al mundo:

🔨🤯 To this day, there is NOTHING like Rafael Nadal's forehand This is him today - at 40 years old - practising for a *exhibition* 📸 RNA on IG pic.twitter.com/0U2UgO0Nql — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 29, 2026

Hay que recordar que el último partido oficial del manacorí como tenista profesional se disputó el 19 de noviembre de 2024. El encuentro tuvo lugar durante los cuartos de final de la Copa Davis 2024 en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Nadal se enfrentó al neerlandés Botic van de Zandschulp, quien se llevó la victoria por un doble 6-4. España cayó eliminada y ahí se acabó la carrera de nuestro campeón.

Por cierto, el último partido entre Murray y Nadal se disputó el 7 de mayo de 2016 en las semifinales del Mutua Madrid Open. En ese encuentro, el tenista británico se llevó la victoria por 7-5 y 6-4.