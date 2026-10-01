El gran reto de David Ferrer: confía en Alcaraz y celebra el gran momento de Davidovich

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, confía en poder contar con Carlos Alcaraz para la Final a Ocho de la competición, que se disputará en Bolonia entre el 24 y el 29 de noviembre. España se medirá a Austria en los cuartos de final, en una eliminatoria que volverá a poner a prueba las posibilidades de una selección que afronta la cita con un amplio abanico de jugadores disponibles.

"Sí que espero poder contar con Alcaraz", afirmó Ferrer en declaraciones a EFE después de participar en la mesa redonda 'Liderazgo y gestión de equipos', celebrada durante el décimo congreso de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV).

La presencia de Alcaraz es una de las principales incógnitas de cara a Bolonia. El murciano no participó en la eliminatoria frente a Chile, después de que Ferrer decidiera no incluirlo en la lista debido a las dudas existentes sobre su estado físico tras una lesión. El capitán explicó entonces que el tenista no sabía cómo iba a responder a partidos al mejor de cinco sets y que su convocatoria suponía un riesgo. Ferrer también recordó que Alcaraz siempre ha mostrado disponibilidad para las fases finales y que el año pasado no pudo participar por una lesión de última hora.

Si el número uno español llega en buenas condiciones, todo apunta a que será una de las piezas principales del equipo. Junto a él, Rafa Jódar se ha ganado un puesto destacado tras su actuación en Chile, donde lideró a la nueva generación española. El joven jugador de Leganés atraviesa además una etapa de progresión que Ferrer considera especialmente prometedora.

El capitán también se mostró satisfecho por la disponibilidad de Alejandro Davidovich. El malagueño, que acaba de conquistar en Chengdu el segundo título de su carrera, aseguró recientemente que siempre está dispuesto a jugar la Copa Davis, aunque matizó que "otra cosa" es que le llamen. "Me encanta, me encanta de que esté disponible", respondió Ferrer, dejando abierta la puerta a su convocatoria.

Davidovich llega además en un momento especialmente positivo después de superar una etapa complicada marcada por problemas físicos. Tras Wimbledon tuvo que tratarse una lesión lumbar y su recuperación se prolongó más de lo previsto. Su título en Chengdu, conseguido tras regresar a la competición, refuerza sus opciones de estar en Bolonia.

La competencia por completar el equipo será, sin embargo, elevada. Ferrer dispone también de nombres como Daniel Mérida, Jaume Munar, Pedro Martínez y Martín Landaluce, todos ellos protagonistas del triunfo ante Chile. "Estoy en una posición donde puedo tener más fondo de armario y también va a ser más difícil elegir", reconoció el capitán, que valoró especialmente las posibilidades que ofrece la nueva generación.

El dobles será otro de los factores determinantes. Marcel Granollers aparece como especialista y su presencia puede resultar clave en una competición en la que, en caso de empate tras los dos partidos individuales, el tercer punto se decide en el dobles. Pedro Martínez podría ser una de las opciones para acompañarle, aunque Ferrer también podría valorar otras combinaciones, incluida la posibilidad de que Alcaraz forme pareja con Granollers.

El técnico alicantino no quiere precipitarse. "Queda bastante" y "pueden pasar muchas cosas", señaló al ser preguntado por el estado físico de los jugadores. Su intención es anunciar inicialmente cuatro nombres y esperar hasta el último momento para decidir el quinto, teniendo en cuenta tanto el estado físico como las necesidades del equipo.

España llegará a Bolonia después de superar con autoridad la eliminatoria de Chile. En el camino hacia el título, Alemania podría ser el rival en semifinales, mientras que Italia aparece como una posible adversaria en la final. Antes, Austria será el primer obstáculo de una Final a Ocho en la que Ferrer deberá resolver un auténtico rompecabezas de talento, experiencia y estado de forma.