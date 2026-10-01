La Emilio Sánchez Academy impulsa la formación de entrenadores con una nueva edición de los cursos

La Emilio Sánchez Academy acogerá del 9 al 11 de octubre una nueva edición de sus cursos presenciales para entrenadores en colaboración con el International Coaches Institute (ICI). En esta ocasión, la propuesta contempla la modalidad formativa Global Coaching Course (GlobalCC), orientada a técnicos de jugadores de competición y en transición hacia el profesionalismo.

"El entrenador es una figura fundamental en el desarrollo del jugador. Su trabajo va mucho más allá de la parte técnica: tiene que entender qué necesita cada tenista en cada momento y saber cómo acompañarlo en su evolución desde una perspectiva táctica, física y mental", explicó Emilio Sánchez, fundador de la Emilio Sánchez Academy. "Con estos cursos queremos compartir nuestra experiencia y nuestra manera de entender la formación con profesionales que trabajan cada día con jugadores de competición".

El Global Coaching Course (GlobalCC) es una formación intensiva de tres días dirigida a entrenadores de jugadores júnior de competición, de entre 12 y 18 años, y a técnicos que acompañan a tenistas en su transición hacia el ámbito profesional. El programa integra tres áreas de formación: CCC Nivel 1, centrado en el entrenamiento de jugadores júnior de competición; ProCC Nivel 2, orientado al paso del nivel júnior al profesional; y DoublesCC, dedicado a la especialización en dobles.

A través de 12 sesiones en aula y pista, el curso aborda aspectos como la mecánica del golpe, el análisis del jugador, los patrones de juego, la toma de decisiones en pista, la preparación física, la recuperación y prevención de lesiones, el entrenamiento mental, la periodización, la gestión de equipos o el entorno del jugador.

La formación conduce a la titulación de Professional Coach y se desarrolla directamente con Emilio Sánchez y el equipo técnico de la Academy, con sesiones basadas en el Sistema Español de Entrenamiento. Además, el curso da acceso, previo examen, a cuatro certificaciones oficiales: ICI, RPT USA, RPT Europa y RPT España.

Trayectoria

La formación de técnicos forma parte de la actividad de la Academy desde hace décadas. Sus más de 25 años formando a jugadores de diferentes edades y niveles aportan a estos cursos una visión global de las distintas etapas de desarrollo del tenista, desde la iniciación hasta la competición profesional.

Explicó que esta apuesta por la formación se refleja en su colaboración con el International Coaches Institute (ICI), que se mantiene desde 1999. Desde su creación, el ICI ha formado a más de 28.000 entrenadores de 131 países, aportando a los programas una dimensión internacional y favoreciendo el intercambio de conocimientos entre profesionales de distintos entornos.

"Después de tantos años trabajando con jugadores y entrenadores, sabemos que la formación de un técnico nunca termina. El tenis evoluciona y los entrenadores necesitan seguir aprendiendo, revisando sus métodos y adaptándose a las necesidades de cada jugador. Esa es la filosofía que queremos transmitir a través de estos cursos", concluyó Emilio Sánchez.