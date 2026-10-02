Djokovic sobrevive en Pekín e iguala el histórico récord de 31 victorias seguidas de Nadal

Novak Djokovic se resiste a dejar de ser Novak Djokovic. A sus 39 años, cuando cada derrota alimenta las dudas sobre cuánto tiempo más podrá prolongar su carrera al máximo nivel, el serbio volvió a responder sobre la pista. Lo hizo este viernes en Pekín, donde remontó ante el chino Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6(2) y 6-2 y alcanzó los cuartos de final del torneo por séptima vez en otras tantas participaciones.

No fue una victoria cualquiera. Djokovic igualó con este triunfo las 31 victorias consecutivas de Rafael Nadal en Roland Garros, una de las grandes marcas del tenis moderno. El serbio permanece invicto en el torneo de Pekín desde su debut en 2009 y ha ganado las seis ediciones que ha disputado. Una racha perfecta que volvió a estar seriamente amenazada por un rival que llegó a tenerle contra las cuerdas.

Bu Yunchaokete, alentado por un público entregado en la pista central Diamond, salió dispuesto a protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. El chino, que ya había llamado la atención por su juego agresivo en el US Open, no se dejó intimidar por la presencia del campeón de 24 Grand Slam.

El primer set fue suyo. Djokovic tuvo que salvar tres bolas de rotura antes de ceder finalmente su saque en el sexto juego. Bu se mostró especialmente sólido con su primer servicio y apenas concedió cuatro puntos con él durante la manga. El serbio, incómodo y obligado a jugar a remolque, entregó el parcial por 6-4.

Novak Djokovic roars to a win in 3 dramatic sets to keep his 31 win streak alive and progress to the quarter finals 😲🙌@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/9iumQuDU86 — ATP Tour (@atptour) October 2, 2026

La segunda manga tampoco comenzó de forma sencilla. Djokovic logró adelantarse, pero su rival reaccionó inmediatamente y llevó el partido hasta un nuevo escenario de máxima tensión. El serbio, además, necesitó atención del fisioterapeuta, una circunstancia que aumentó las dudas sobre su capacidad para completar la remontada.

Pero cuando el partido llegó al desempate, apareció el Djokovic competitivo que tantas veces ha cambiado el rumbo de encuentros que parecían escapársele. El serbio se impuso por 7-2 y consiguió llevar la batalla al tercer set.

Una remontada para recordar a Nadal

A partir de ahí, el partido cambió por completo. Djokovic encadenó cuatro juegos consecutivos para abrir el set definitivo y colocó a Bu ante una montaña prácticamente imposible de escalar. El chino intentó resistir, pero el serbio ya había recuperado el control.

Después de dos horas y 52 minutos, Djokovic cerró el encuentro con 15 saques directos y certificó una nueva presencia en los cuartos de final de Pekín. También estableció un nuevo registro de longevidad: es el jugador de mayor edad que alcanza esa ronda en un torneo de categoría ATP 500 desde la creación de esta categoría en 2009.

Never in doubt! ✊💪 Djokovic fights back to cinch the second set in a thrilling tie break @ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/rSQnNpVTw5 — ATP Tour (@atptour) October 2, 2026

La victoria adquiere todavía más valor por el momento que atraviesa el serbio. Djokovic había perdido tres de sus cuatro partidos anteriores, incluyendo derrotas tempranas en Cincinnati y el US Open, además de su caída en las semifinales de Wimbledon frente a Jannik Sinner. Pekín, uno de sus territorios favoritos, podía convertirse en otro capítulo de dudas. En cambio, el serbio ha vuelto a demostrar que todavía conserva una capacidad competitiva extraordinaria.

Su registro en la capital china es ahora de 31 victorias y ninguna derrota. La cifra le permite igualar la racha con la que Nadal comenzó su reinado en Roland Garros. El español ganó sus primeros 31 partidos en París entre 2005 y 2009 antes de perder ante Robin Söderling. Posteriormente, Nadal ampliaría todavía más su dominio en la tierra parisina.

Por delante de Djokovic quedan ahora dos registros históricos: las 33 victorias consecutivas de Mónica Seles en el Open de Australia y las 33 de Martina Navratilova en Orlando. El serbio, además, ya ha superado el registro de Roger Federer como jugador de mayor edad en alcanzar unos cuartos de final de un ATP 500.

Su próximo obstáculo podría ser Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, aunque el alemán deberá superar antes al chino Shang Juncheng. Si Djokovic logra avanzar, el duelo supondría otra prueba para comprobar hasta dónde puede llegar el campeón serbio en esta etapa de su carrera.

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka también avanzó con autoridad. La bielorrusa derrotó a la mexicana Renata Zarazúa por 6-1 y 6-3 en apenas una hora y tres minutos. Firmó 11 aces y no concedió ninguna oportunidad de rotura para alcanzar la tercera ronda, donde se enfrentará a la checa Nikola Bartunkova.

También avanzó Mirra Andreeva, que remontó ante la china Yuan Yue y, después de perder el primer set por 6-3, encadenó doce juegos consecutivos para cerrar el encuentro con un contundente 6-0 y 6-0.

La jornada dejó además la eliminación del español Pablo Carreño, superado por Daniil Medvedev por 6-4 y 6-2. Pero todas las miradas volvieron a estar en Djokovic. El serbio sigue sin perder en Pekín y, una vez más, ha encontrado en la presión una razón para resistir.