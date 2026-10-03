Nadal y sus viejos rivales vuelven a medirse: así terminó el esperado reencuentro en Manacor

Rafa Nadal volvió a compartir pista con algunos de los tenistas que marcaron su carrera en una jornada especial en Manacor. El equipo formado por el ex número uno español, Carlos Moyá, David Ferrer y Richard Gasquet se impuso por 4-3 al conjunto liderado por Andy Murray y completado por Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin.

El encuentro se disputó en la Rafa Nadal Academy con motivo del décimo aniversario de la apertura del centro. El formato fue diferente al de una competición convencional: los siete partidos se resolvieron mediante superdesempates a 10 puntos.

La jornada comenzó con una contundente victoria de Carlos Moyá y Richard Gasquet frente a Fabio Fognini y Marat Safin, por 10-0. El equipo de Andy Murray reaccionó con dos triunfos consecutivos. El propio Murray y Dominic Thiem derrotaron a Nadal y David Ferrer por 10-9, mientras que Thiem y Fognini superaron a Ferrer y Gasquet por 10-8.

La respuesta del conjunto anfitrión llegó inmediatamente. Nadal y Gasquet vencieron por 10-0 a Murray y Safin, igualando de nuevo el marcador. Después, Moyá y Ferrer dieron la vuelta al duelo al imponerse a Thiem y Safin por 10-8.

Nadal y Moyá deciden la exhibición

Con el marcador favorable al equipo de Nadal, el enfrentamiento llegó a su tramo decisivo. Nadal y Moyá se midieron a Murray y Fognini en el sexto partido, que terminó con victoria del dúo formado por el británico y el italiano por 10-7.

El resultado obligó a disputar un encuentro extra con los mismos cuatro jugadores para decidir el ganador de la exhibición. En esta ocasión, Nadal y Moyá se impusieron por 7-5, dando el triunfo definitivo a su equipo y cerrando el duelo con un 4-3.

😍 Demasiada nostalgia con estas imágenes de Rafa Nadal de nuevo en las pistas pic.twitter.com/UVMOzS8rqH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 3, 2026

La competición quedó así en un segundo plano frente al carácter conmemorativo de la jornada. Nadal ya había explicado en la rueda de prensa previa que esperaba ofrecer un "cero por ciento de su versión competitiva", aunque afrontó los partidos con la intensidad necesaria para intentar decidir el resultado.

Una tarde de recuerdos en Manacor

El evento reunió en la Rafa Nadal Academy a varios de los jugadores que han coincidido con Nadal durante distintas etapas de su carrera. Andy Murray, David Ferrer, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Fabio Fognini, Marat Safin y Carlos Moyá volvieron a compartir pista con el tenista mallorquín.

El público disfrutó así de una jornada marcada por el recuerdo de diferentes etapas del tenis profesional y por la presencia de jugadores que protagonizaron numerosos enfrentamientos durante sus carreras. La exhibición sirvió además para abrir los actos con los que la Rafa Nadal Academy conmemora sus diez años desde la apertura del centro en Manacor.