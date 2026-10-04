Alcaraz avanza a semifinales de Tokio tras la retirada de Shapovalov

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del torneo de Tokio. El español, número 3 del mundo y primer cabeza de serie, superó este domingo los cuartos de final después de que Denis Shapovalov tuviera que retirarse por lesión cuando apenas se habían disputado tres juegos del segundo set. El murciano dominaba entonces por 7-6 (3) y 2-1, después de un primer parcial de máxima exigencia.

El triunfo permite a Alcaraz encadenar su tercera remontada consecutiva en la capital japonesa y alcanzar las semifinales por segundo año seguido, igualando así una marca que Rafael Nadal consiguió en 2010 y 2011. El vigente campeón de Tokio está ahora a solo dos victorias de revalidar el título.

Not how it deserved to end 😮 Denis Shapovalov is forced to retire through injury with Carlos Alcaraz leading 7-6 2-1 #japanopentennis pic.twitter.com/3vWWXDvb5H — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

Un primer set de máxima tensión

El partido comenzó con un Shapovalov muy agresivo y dispuesto a aprovechar las dudas de Alcaraz con el servicio. El canadiense llegó a ponerse 2-4, 3-5 y 4-5, además de disponer de una pelota de set. El español, sin embargo, volvió a encontrar soluciones en los momentos más delicados.

Con 5-4 en contra, Alcaraz recurrió incluso a una dejada para escapar de una situación comprometida. Parecía haber hecho lo más difícil y llegó a servir con 6-5 para cerrar la manga, pero nuevamente aparecieron las dudas con su saque. Shapovalov consiguió romper por tercera vez y llevó el set al desempate.

Ahí cambió el partido. Alcaraz impuso su ritmo, se llevó el tie-break por 7-3 y tomó ventaja después de un parcial en el que ambos jugadores intercambiaron golpes de enorme intensidad. El español terminó el set habiendo cedido 29 puntos con su servicio, una estadística que explica buena parte de las dificultades que encontró.

"Ha sido un poco frustrante, sobre todo con mi saque. No conseguía encontrar la manera adecuada de sacar", reconoció posteriormente Alcaraz.

La lesión de Shapovalov decide el duelo

Carlos Alcaraz with a MAGNIFICENT passing shot against Shapovalov in Tokyo. Just a flick of the wrist. 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/1bBGPaLc97 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 4, 2026

Con 1-0 en el segundo set, Shapovalov comenzó a mostrar problemas físicos. El canadiense, de 27 años y número 46 del ranking, tuvo que recibir atención médica en los vestuarios por unas molestias en la zona de la cadera y la ingle después de arrastrar la pierna derecha en una acción del primer juego.

Regresó a la pista, pero solo pudo disputar un par de juegos más. Con 2-1 en el marcador, decidió abandonar después de una hora y 22 minutos de partido.

Alcaraz quiso tener un gesto con su rival nada más terminar. En su firma sobre la cámara escribió: "Regresa pronto, Denis", un mensaje que reflejó la deportividad del murciano ante una victoria que llegó de una manera que él mismo habría preferido evitar.

"Es una pena que él haya tenido que retirarse. Llegar a una semifinal de esta manera no es como quería hacerlo, pero a veces el deporte es duro y hay que aceptarlo", explicó el español. "Espero que esté bien, que no sea nada grave y que pueda jugar en Shanghái sano y volver a disfrutar del tenis".

Un derbi español por un puesto en la final

Alcaraz se encontrará ahora en semifinales con su compatriota Jaume Munar, que derrotó con autoridad al francés Kyrian Jacquet por 6-4 y 6-2 en una hora y 40 minutos.

El duelo español garantiza que un tenista de la Armada estará en la final de Tokio por segunda temporada consecutiva. Será, además, la séptima presencia de un español en la final del torneo desde 1972. Antes lo hicieron Manolo Orantes, en 1975 y 1977; David Ferrer, en 2007, y Rafael Nadal, en 2010 y 2011.

Para Alcaraz será su 49.ª semifinal en el circuito, la quinta de esta temporada y la primera desde la que alcanzó en Montecarlo el pasado abril. También suma ya 19 victorias consecutivas en torneos ATP 500, ocho de ellas logradas en Tokio.

El murciano, además, mantiene una importante ventaja sobre Ben Shelton en la clasificación. El estadounidense, otro de los jugadores zurdos que amenazan su posición en el ranking, está actualmente a 580 puntos.

Alcaraz afrontará la semifinal consciente de que todavía tiene margen de mejora. "Estoy lejos del nivel al que quiero estar", admitió. Pero también destacó el trabajo realizado durante los entrenamientos y su intención de aprovechar los próximos partidos para recuperar sensaciones.

De momento, el camino hacia la defensa del título continúa abierto. Tokio le ha vuelto a exigir remontadas, sufrimiento y concentración. Ahora, con Munar al otro lado de la red, tendrá que superar un nuevo desafío para mantener vivo el sueño de levantar de nuevo el trofeo japonés.