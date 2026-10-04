Rafa Nadal inaugura el curso 2026-2027 en la Escuela Universitaria UAX

Rafa Nadal ha inaugurado en Madrid el curso académico 2026-2027 de su escuela universitaria, al tiempo que destacó la importancia del impacto que se puede tener en otras personas y compartió experiencias y aprendizajes que han marcado su vida personal y profesional.

Según informó la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), el acto de inauguración contó con la participación del tenista, quien ofreció una clase magistral a los estudiantes de grado. Durante su intervención, Nadal subrayó la relevancia de construir un legado humano y profesional, enfatizando valores como lealtad, esfuerzo y generosidad.

El evento de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, que reunió a más de 26.000 estudiantes, sirvió como punto de partida para un nuevo año académico en UAX, que apuesta por una formación conectada con la realidad profesional. La universidad ofrece programas en áreas de alta demanda como salud, deporte, negocios, tecnología e ingenierías.

Durante su discurso, Nadal reflexionó sobre la importancia de gestionar momentos difíciles, rodearse de las personas adecuadas y estar preparado para reconocer oportunidades. "La satisfacción personal está en el esfuerzo", afirmó, destacando que el esfuerzo marca la diferencia más allá del talento y la actitud.

Legado y valores

El tenista compartió con los estudiantes su concepto de "Legado", que incluye valores que han guiado su carrera: lealtad, esfuerzo, generosidad, actitud, disciplina y oportunidad. Estos principios, explicó Nadal, son claves para afrontar nuevas etapas y desafíos, tanto en el deporte como en el ámbito académico.

Nadal también habló sobre los sacrificios realizados a lo largo de su carrera, señalando que, a pesar del dolor, el esfuerzo ha valido la pena. "He vivido con dolor, no es agradable, pero me ha compensado", declaró, animando a los estudiantes a prepararse para el futuro y aprovechar las oportunidades que se presenten.

La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal refuerza su conexión con la industria del deporte a través de colaboraciones con organizaciones de primer nivel, como LALIGA y el Atlético de Madrid. Estas alianzas permiten acercar la práctica profesional al aula y preparar a los futuros líderes del sector deportivo.

Con una oferta académica que integra salud, negocios y tecnología, la Escuela busca formar profesionales capaces de desenvolverse en el nuevo ecosistema del deporte. Programas como el MBA Sport Management y el Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo abordan el deporte desde perspectivas complementarias.

Formación integral

UAX inicia el curso 2026-2027 con la salud y la formación aplicada como ejes principales de su actividad académica. La visión One Health conecta distintas disciplinas y aborda la formación sanitaria desde una perspectiva global, integrando titulaciones como Medicina, Enfermería y Psicología.

La universidad también ofrece programas en línea en áreas como gestión sanitaria e ingeniería. Espacios como el UAX ELAb en el Campus de Villanueva de la Cañada facilitan el desarrollo de proyectos prácticos, mientras que laboratorios especializados apoyan la formación técnica en áreas como electrónica y mecánica.

En el campus de UAX Chamberí, la Facultad de Business & Tech ofrece titulaciones en alta demanda como el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Business Analytics. La modalidad en línea incluye programas en inteligencia artificial y recursos humanos, ampliando las opciones de formación.

La Universidad Alfonso X el Sabio, con más de 30 años de trayectoria, lidera la educación universitaria privada en España. Su misión es ofrecer una educación de calidad, adaptándose a los cambios sociales y necesidades del mercado laboral, con cuatro campus en funcionamiento y un enfoque en la excelencia académica.