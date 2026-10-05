Alcaraz - Lehecka: horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz afronta este martes su primera gran oportunidad de levantar un título desde su regreso a las pistas tras el parón de cuatro meses y medio por lesión. El tenista murciano se ha plantado en la final del ATP 500 de Tokio después de superar a Jaume Munar en semifinales y se jugará el título ante el checo Jiri Lehecka.

En sus cuatro partidos en Tokio ha tenido que superar primeros sets muy igualados antes de elevar su nivel. Alcaraz, que ya disputó el US Open y la Laver Cup tras su vuelta, busca ahora recuperar sensaciones y sumar un nuevo título a su palmarés. Además, defiende el trofeo conquistado en Tokio el año pasado.

Un rival al que conoce bien

Enfrente estará Jiri Lehecka, un rival que Alcaraz conoce perfectamente. Será el quinto enfrentamiento entre ambos y el balance favorece al español por 3-1. Los dos primeros duelos se produjeron sobre hierba, ambos en Queen's. Alcaraz ganó en los octavos de final de 2023 y volvió a imponerse en la final de 2025, aunque tuvo que trabajar hasta el último punto: 7-5, 6-7 (5/7) y 6-2.

Los otros dos enfrentamientos llegaron en pista dura. Lehecka consiguió su única victoria ante el murciano en los cuartos de final de Doha de 2025, por 6-3, 3-6 y 6-4. Meses después, Alcaraz se tomó la revancha en el US Open con una victoria mucho más contundente: 6-4, 6-2 y 6-4.

El checo, de 24 años, ocupa actualmente el puesto 19 del ránking mundial, aunque su actuación en Tokio le permitirá escalar posiciones. Llegó a ser el número 12 y ya cuenta con dos títulos ATP, los logrados en Adelaida en 2024 y Brisbane en 2025.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Lehecka

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka disputarán la final del ATP 500 de Tokio este martes 6 de octubre. El partido comenzará a las 11:00 horas en España (10:00 en Canarias). La final podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus+.