Carlos Alcaraz y Jaume Munar firman un punto de genios en Tokio

Duelo español donde solo podía pasar a la final uno de los contendientes. El tenista murciano Carlos Alcaraz se ha metido este lunes en la final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras remontar en su duelo de semifinales al español Jaume Munar (5-7, 6-3, 6-1).

Los dos han dejado un gran partido, muy competido, y Carlos ha tenido que sudar de lo lindo para evitar que mágico Munar le venciese en tierras niponas. Alguno de los puntos ha sido espectacular, como el que os traemos aquí.

Este fue el punto:

Carlos se medirá en la final a Jiri Lehecka. El camino de Carlos ha sido el siguiente. Tres sets contra Alex Michelsen, remontada ante Matteo Arnaldi, retirada en pleno partido de Denis Shapovalov y su compatriota Jaume Munar.

La gran final del ATP 500 de Tokio con se jugará este martes 6 de octubre no antes de las 11:00 horas (horario peninsular español, 10:00 en Canarias). El partido se disputará en la pista central del Coliseo Ariake y se podrá seguir en España por Eurosport.