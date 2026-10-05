Escándalo en Pekín: Medvedev, descalificado tras impactar con un pelotazo a un aficionado

Un final insólito y accidentado sacudió las semifinales del Abierto de China. El tenista ruso Daniil Medvedev quedó descalificado de forma automática de su partido contra el serbio Novak Djokovic, después de que un lanzamiento suyo golpeara directamente en el rostro a un espectador situado en la primera fila de la grada.

El incidente ocurrió en la pista central Diamond del torneo asiático. El partido marchaba dos horas y 17 minutos de juego con clara ventaja para Djokovic, quien dominaba el marcador por 7-5 y 5-3. Tras un punto que colocaba el marcador 15-15 en el noveno juego del segundo set, Medvedev no logró controlar un golpe ganador de su rival. La pelota rebotó en los carteles publicitarios del fondo de la pista y regresó hacia el tenista ruso. En un gesto que mezcló reflejos y frustración, Medvedev conectó un revés de bote pronto enviando la bola directo hacia las tribunas.

Medvedev, 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 en las semifinales del #ChinaOpen. ❌ Un pelotazo del ruso golpeó 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐨𝐣𝐨 a un aficionado y la organización terminó dando la victoria a 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/huVKsctSNw — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 5, 2026

Para mala fortuna del moscovita, el impacto fue directo a la cara de un aficionado de los palcos VIP de primera línea, golpeándolo fuertemente en el ojo izquierdo. El espectador tuvo que retirarse visiblemente dolorido con las manos en la cabeza y fue trasladado de inmediato por el personal médico a la enfermería del recinto.

Aplicación estricta del reglamento

Tras unos minutos de deliberación en la pista entre el supervisor de la ATP y el juez de silla Mohamed Lahayani, las autoridades aplicaron de forma estricta el código de conducta deportiva. A pesar de que Medvedev se acercó de inmediato a la grada para pedir disculpas al verse consternado por la situación, Lahayani dictó el default (descalificación automática).

Con esta resolución, Medvedev no solo se despide del torneo perdiendo el partido, sino que, de acuerdo con las normativas de la ATP, se le retirarán los 200 puntos obtenidos en el ranking de esta semana y perderá el derecho al premio económico acumulado, que ascendía a unos 220.000 dólares.

"Fue 100% un accidente"

En sus declaraciones posteriores ante la prensa, un compungido Medvedev insistió en la involuntariedad del golpe:

Fue 100% un accidente. La bola venía de rebote e intenté golpearla hacia cualquier parte para que no se saliera de la pista. Es verdad que a veces hago cosas malas en la pista, pero maltratar la bola de esa forma no es lo mío. Cuando vi el resultado me sentí horrible, espero que esté bien y deseo reunirme con él para compensarlo de alguna manera.

Por su parte, Novak Djokovic avanzó de esta forma a la gran final de Pekín, extendiendo su impecable récord histórico en el torneo a 33 victorias consecutivas sin derrotas. El serbio empatizó con su colega al recordar que él mismo sufrió una descalificación idéntica en el US Open de 2020 por pegarle sin querer a una jueza de línea: "Sé exactamente cómo se siente, es una situación horrible para Daniil porque estoy seguro de que no lo hizo de forma intencionada.