El rey de Tokio: Carlos Alcaraz revalida su corona

El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar su hegemonía en el circuito asiático al proclamarse campeón por segundo año consecutivo en el torneo de Tokio. El jugador murciano, actual número tres de la clasificación mundial, superó en la gran final al checo Jiri Lehecka, decimonoveno en la clasificación de la ATP, con un resultado definitivo de 7-6 (4) y 6-4. El encuentro, disputado en la emblemática pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa, certificó el excelente estado de forma con el que el español afronta el tramo final de la presente temporada tenística.

Así levantaba el trofeo:

Familiar feeling 🏆 The perfect record in Tokyo continues as @CarlosAlcaraz picks up the winners trophy for the second year running #japanopentennis pic.twitter.com/mI9LOss0YE — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Desde los primeros compases del choque, quedó patente que la victoria no iba a ser una tarea sencilla para el pupilo de Juan Carlos Ferrero. El jugador checo planteó una dura resistencia sobre la pista, exhibiendo un poderoso servicio y una agresividad desde el fondo de la cancha que obligó al español a sacar a relucir su mejor repertorio de golpes. Durante la primera manga, el equilibrio fue la nota dominante, llevando la resolución al desempate o tie-break, donde la jerarquía del murciano terminó decantando la balanza a su favor por un ajustado 7-4.

En el segundo parcial, lejos de venirse abajo por la pérdida del primer set, Lehecka continuó presionando y dispuso de algunas oportunidades de hacerse con el control del encuentro. Sin embargo, Carlos Alcaraz supo mantener la compostura, defender sus turnos de saque con solvencia y aprovechar el momento de debilidad de su adversario para conseguir la rotura definitiva. Con un 6-4 final, el español cerró el partido tras una hora y 36 minutos de intensa batalla deportiva.

El ambiente en las gradas fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. Pese a disputarse el encuentro en un martes por la tarde, el estadio tokiota registró un lleno prácticamente absoluto. Este hecho confirma el enorme tirón mediático y la simpatía que despierta el joven talento español a nivel internacional, consolidándose no solo como uno de los mejores jugadores del mundo por su tenis, sino también como uno de los grandes reclamos para los aficionados en cualquier rincón del planeta.

Con esta victoria, el tenista de El Palmar suma un nuevo título a su palmarés y refuerza su posición en la clasificación mundial, mandando un claro aviso a sus rivales más directos de cara a los próximos compromisos del calendario. Por su parte, Jiri Lehecka se despide de la capital nipona con la cabeza alta, tras haber completado una excelente semana de competición y haber puesto en serios apuros al flamante bicampeón del torneo.