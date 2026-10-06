Sinner frena por lesión y cede el número uno a Zverev: "Tengo que pensar en mi carrera"

Final de la temporada 2026. Jannik Sinner ha compartido un vídeo en el que ha explicado que no volverá a las pistas hasta el próximo año y parará para recuperarse por completo de su lesión de rodilla. Hace unos días ya había renunciado a jugar en Pekín y Shanghái, pero no han sido los primeros torneos en los que ha tenido que ausentarse.

El italiano dejó pasar los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, y tampoco estuvo en el US Open. De nuevo, el regreso se vuelve a posponer tras la decisión conjunta con los médicos y la necesidad de un tratamiento para la rodilla.

"Los últimos años, y especialmente las Finals en Turín, me han dejado tantos recuerdos y emociones maravillosas que este año va a ser muy diferente, pero ahora mismo también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo, así que haré todo lo posible para recuperarme al cien por cien. Os doy las gracias de antemano por vuestro apoyo y espero volver a veros muy, muy pronto en la pista", ha explicado el de San Cándido.

El ascenso de Zverev al trono

Durante décadas, en el trono del tenis mundial se han sentado leyendas como Federer, Nadal, Djokovic y Murray. Cuando el Big Three comenzó a perder fuerza, Alcaraz y Sinner fueron los que recogieron ese testigo, pero tras una última temporada de altibajos por las lesiones, Zverev pisará una cumbre que en otras condiciones habría sido inimaginable.

Zverev se encuentra segundo en el ranking ATP —habiendo comenzado el año en la posición 584—, a poco más de 1.000 puntos de Sinner, después de haber ganado Roland Garros y el US Open en 2026. Con torneos como Viena, Basilea o el Masters 1000 de París-Bercy por delante, el alemán podría situarse en la cima antes de llegar a las Nitto ATP Finals de Turín si realiza un tramo sobresaliente.