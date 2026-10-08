McEnroe elogia el nivel de Alcaraz y Jódar y les aconseja seguir la estela de Nadal

El legendario tenista estadounidense John McEnroe ha aprovechado su visita a la capital de España para reflexionar sobre el excelente estado de salud del que goza el deporte de la raqueta en nuestro país. El ganador de siete torneos del Grand Slam y 77 títulos individuales a lo largo de su dilatada carrera profesional se ha deshecho en halagos hacia la inagotable cantera nacional, poniendo el foco en las figuras consolidadas y en las jóvenes promesas que están llamadas a dominar el circuito internacional en los próximos años.

Durante su participación como capitán en el primer Masters inclusivo de la Fundación Sanitas, un evento benéfico celebrado en las instalaciones de la Caja Mágica en Madrid, el ex número uno del mundo ha compartido equipo con la argentina Gabriela Sabatini. Desde allí, no ha dudado en mandar un mensaje de advertencia a los responsables deportivos de su propia nación, pidiéndoles que tomen nota del éxito continuado del tenis español.

"En América tenemos que estudiar lo que está pasando en España un poco más atentamente porque antes tenían a Rafa Nadal, ahora a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, y nosotros necesitamos mejores jugadores", ha confesado el norteamericano ante los medios de comunicación presentes. A sus 67 años, quien fuera tricampeón en la hierba de Wimbledon y cuatro veces triunfador en el Abierto de Estados Unidos sabe bien lo que significa mantenerse en la élite, por lo que valora enormemente la capacidad de generar talento que demuestra la península.

Sobre el jugador murciano, que ya acumula múltiples grandes en su palmarés, McEnroe ha destacado que es un tenista "muy completo" y ha expresado un deseo compartido por todos los aficionados y expertos de la disciplina. "Todos esperamos que después de la etapa de Nadal, Alcaraz tenga buena suerte con las lesiones y esté disponible los próximos diez años. Sería increíble", ha afirmado con contundencia, convencido de que su figura será vital para la próxima década.

En cuanto a Rafa Jódar, la más reciente irrupción tras coronarse en categoría júnior y convertirse en una de las grandes esperanzas, el estadounidense ha pedido paciencia, pero sin ocultar en ningún momento su profunda admiración. "Rafa Jódar está muy bien, solo necesita un poco de descanso. Ha tenido una progresión muy rápida y veremos qué pasa en los próximos años", ha explicado, recomendándole encarecidamente que intente seguir los pasos del balear al igual que debe hacer Carlos Alcaraz.

Finalmente, el mito de la raqueta también ha tenido palabras para analizar el futuro a corto plazo del combinado nacional en la principal competición por equipos del calendario. Con la vista puesta en la inminente fase decisiva que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia, McEnroe lo tiene muy claro: "Si Carlos Alcaraz juega la fase final de la Copa Davis, España sería un favorito al título". De esta manera, el laureado exjugador reafirma la condición de potencia hegemónica que ostenta la armada española en el panorama internacional contemporáneo.