Carlos Alcaraz estrena bigote con victoria y explica el porqué de su nuevo look

Viene de ganar en Tokio y quiere hacer lo mismo en China. El español Carlos Alcaraz sufrió algo en los primeros compases de su debut en el Másters 1.000 de Shanghái, pero venció sin mayores problemas al argentino Juan Manuel Cerúndolo por un doble 6-3.

"Es bastante más rápida la pista. La bola vuela más, sale más rápida de la raqueta, con lo cual es un poquito más complicado para controlarla. (...) Me ha costado un poquito coger el ritmo, pero al final creo que he jugado con mi estilo, agresivo, intentando ir a la red", comentó Carlos.

Por otro lado, Alcaraz estrenó look con bigote y tuvo que dar explicaciones entre risas:

La explicación del bigote de Carlos Alcaraz 🥸 ​🗣 "Es una apuesta que se va a quedar por esta semana. Siempre quise salir a la cancha al menos una vez con bigote, así que antes de Tokio dijimos: 'Si gano el torneo, todos nos dejamos el bigote para jugar en Shanghái'".… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 10, 2026

"Ya veremos hasta cuándo. Ahora mismo nos estamos divirtiendo, y echándonos unas risas. Fue una apuesta. Siempre he querido ver cómo me quedaba, y antes del torneo de Tokio, dijimos que si lo ganaba, todos teníamos que dejárnoslo en Shanghái", argumentó el murciano.

Ahora, Alcaraz se medirá en la tercera ronda al belga Zizou Bergs: "Es un jugador al que estas condiciones le vienen bastante bien: que resbale la bola, que la pista sea rápida... con un juego agresivo, con muy buen saque. Vamos a intentar estar concentrados con sus tiros, intentar meterle presión. Va a ser un partido divertido y complicado al mismo tiempo".