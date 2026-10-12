Alcaraz cae eliminado en Shanghái y pierde el trono del tenis mundial

Carlos Alcaraz se despide de Shanghái tras caer ante el belga Zizou Bergs en dieciseisavos por 7-5 y 7-6(4) en dos horas y dos minutos. La eliminación del murciano le deja sin opciones matemáticas de volver a ponerse la corona de número uno del mundo en el ranking ATP y cede el testigo a Alexander Zverev. Además, el ATP Masters 1000 en territorio chino sigue siendo uno de los tres torneos de esta categoría que aún no ha podido conquistar.

Desde el comienzo del partido, Alcaraz no lo tuvo fácil y Bergs exigió mucho, aprovechando los errores no forzados y una doble falta del tenista español, aunque el número dos mantuvo la agresividad. Fue una rotura propiciada por los fallos del español la que decantó el juego para el belga (7-5).

En el segundo set, ambos tenistas se mostraron intratables con sus servicios durante los diez primeros juegos sin conceder opciones de rotura. La balanza terminó inclinándose de nuevo del lado de Bergs que, después de poner el marcador 6-5 y a pesar de la reacción de Alcaraz para lograr el 6-6, en el tie-break el belga salió ganando 7-6(4).

¡La mayor victoria de su carrera! ✨ 🇧🇪 @ZizouBergs vence a Alcaraz 7-5, 7-6(4) con un partido repleto de recursos en el Masters 1000 de Shanghái.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters 📌 https://t.co/0LNmmWglgm pic.twitter.com/lpzARCRs6p — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 12, 2026

Con esta derrota, el de El Palmar seguirá teniendo en su lista de pendientes este torneo, junto al de Canadá y París. Además, permite a Zverev terminar en el trono del tenis mundial esta temporada 2026. Por su parte, Rafael Jódar pasó a octavos de final del torneo, octavo y penúltimo ATP Masters 1000 de la temporada, después de remontar al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4).